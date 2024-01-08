Был оккупант – нет оккупанта: российские контрактники поставили рекорд в "забеге" на тот свет

Россияне, добровольно вступившие в ряды оккупационной армии РФ, надеялись "неплохо подзаработать", но в итоге получили по заслугам и вернулись домой уже в гробах. Причем все чаще подтверждается информация о том, что срок пребывания оккупантов на войне становится намного короче. Иногда путь от подписания контракта до отправки на тот свет занимает всего две недели.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как быстро стать "грузом 200"

То, что мобилизация в РФ проводится, чтобы восполнить большие потери оккупационной армии, – давно не секрет. Но до сих пор удивляют россияне, которые добровольно подписывают контракт с вооруженными силами страны-агрессора. Не защищать, а убивать – это психология преступников, террористов. Но на войне в Украине многим из них бонусом идет отправка на тот свет.

Далеко не вся информация о погибших в зоне боевых действий попадает в российские СМИ и соцсети. Однако мы нашли несколько случаев, когда срок жизни оккупантов на войне составляет всего две недели – месяц. Что тут скажешь – почти мгновенная карма.

Например, Андрей Паничкин из Липецкой области РФ был востребованным автомехаником, но уж очень хотел "подзаработать". Подписал контракт и оказался в зенитно-ракетной батарее 9-го мотострелкового полка (базируется в далекой Калининградской области) – стал водителем "Урала" с зенитной установкой.

Весной прошлого года разгорелся скандал: тогда часть военнослужащих из этого полка отказались ехать в Украину, но свежеиспеченного контрактника Паничкина это не остановило – он метил в "герои СВО". Его желание быстро осуществилось, правда посмертно: спустя всего 29 дней службы (и за месяц до Нового года 2024) на гроб оккупанта положили позорный "орден мужества".

Еще один Z-доброволец, погнавшийся за длинным рублем и льготами, – Юрий Пятин из города Архангельск, который находится почти в двух тысячах километров от границы с Украиной. Мужчина работал строителем, в 2014 году женился. На момент подписания контракта с минобороны РФ в конце октября 2023 г. его двоим сыновьям было шесть лет и три года. А уже в конце ноября папа-оккупант вернулся из Донецкой области домой – правда, в полиэтиленовом мешке.

Еще один "скорострел"– Николай Гуреев из Саратовской области. Помимо срочной службы и участия в зачистках в Чечне, в его багаже уже был контракт с ВС РФ, который он подписал в 2013 году. А после "отдыха" россиянин решил снова "немножко поубивать" и 22 ноября 2023 г. подписал новый контракт.

Но боевой опыт ему не помог и оккупант очень быстро сам стал "грузом 200".

По верифицированным данным, он был ликвидирован 8 декабря 2023 года в районе Красногоровки Донецкой области.

Потери не пугают

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ уже превысили более 365 тыс. человек. Несмотря на это, некоторые россияне продолжают добровольно заключать контракты с министерством обороны страны-агрессора – рассчитывая, что уж им-то "точно повезет". Однако на войне гибнут не только зеленые новобранцы, которых отправляют на "мясные штурмы", но и россияне, имеющие серьезный боевой опыт.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, только малая часть из Z-добровольцев являются идейными.

"Все же большинство отправляются воевать против украинцев, поддавшись на обещания иметь стабильную зарплату и льготы. Вот только на том свете они уже точно не нужны", – говорит офицер.

А в том, что Силы обороны Украины будут и дальше уничтожать врага, сомневаться не приходится.