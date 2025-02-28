Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото

На фронте в Украине во время выполнения боевого задания погиб старший брат общественного активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного, который также пал в бою с врагом 9 июня 2022 года. Василий Ратушный был пилотом БПЛА.

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Страшное известие сообщила мать погибших защитников Украины, писательница Светлана Поваляева на своей странице в Facebook. Василий принял последний бой 27 февраля 2025 года.

Воин служил в 414-й отдельной бригаде беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра". Погиб боец от попадания FPV-дрона российских оккупационных войск.

"27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV погиб пилот БПЛА "Птахів Мадяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", – написала мать Героя.

Также она добавила несколько фото погибшего. Одно из них сделано во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности.

Напомним, что Роман Ратушный – украинский общественный деятель, журналист, военный добровольец. Участник Евромайдана. Он погиб, обороняя от российских окупантов Изюмский район Харьковщины. В его честь названную улицу в Киеве близ Протасового Яра, за сохранение которого Роман боролся до полномасштабного вторжения.

Братья Ратушные были активными участниками событий Революции Достоинства.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

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