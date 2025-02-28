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Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
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Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото

На фронте в Украине во время выполнения боевого задания погиб старший брат общественного активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного, который также пал в бою с врагом 9 июня 2022 года. Василий Ратушный был пилотом БПЛА.

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Страшное известие сообщила мать погибших защитников Украины, писательница Светлана Поваляева на своей странице в Facebook. Василий принял последний бой 27 февраля 2025 года.

Воин служил в 414-й отдельной бригаде беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра". Погиб боец от попадания FPV-дрона российских оккупационных войск.

Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото

"27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV погиб пилот БПЛА "Птахів Мадяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", – написала мать Героя.

Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото

Также она добавила несколько фото погибшего. Одно из них сделано во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности.

Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото
Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото
Был оператором БПЛА: во время выполнения боевого задания погиб старший брат Романа Ратушного. Фото

Напомним, что Роман Ратушный – украинский общественный деятель, журналист, военный добровольец. Участник Евромайдана. Он погиб, обороняя от российских окупантов Изюмский район Харьковщины. В его честь названную улицу в Киеве близ Протасового Яра, за сохранение которого Роман боролся до полномасштабного вторжения.

Братья Ратушные были активными участниками событий Революции Достоинства.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

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