Была серия ударов: в Генштабе заявили о поражении полигона 'Капустин Яр'

В течение января 2026 года украинские войска нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Целью атаки стал комплекс зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

Для поражения вражеского объекта Силы обороны Украины применили ракеты "Фламинго". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операции

По информации украинского военного командования, серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области нанесли в течение января 2026 года.

Силы обороны Украины осуществили операцию с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5.

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения разной степени: один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", – говорится в сообщении Генштаба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как британское издание The Daily Telegraph сообщило о поставках Китаем специализированного оборудования и станков для расширения производства баллистических ракет "Орешник" в России.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это четкий месседж Российской Федерации о том, что ее ракеты могут дотянуться до европейских стран. Европа в ответ должна немедленно заняться разработкой собственного дальнобойного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!