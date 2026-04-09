Была серия взрывов: дроны атаковали станцию по прокачке нефти в Краснодарском крае. Видео

В ночь на 9 апреля беспилотники атаковали станцию по прокачке нефти на экспорт в г. Крымск Краснодарского края России. Это важный объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

Об этом сообщили росмедиа. Станция входит в структуру АО "Черномортранснефть" и является одной из крупнейших в регионе.

Что произошло

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что той ночью было атаковано "одно из предприятий" в городе Крымске. Речь идет о Крымской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС). После прилета беспилотников на ней вспыхнул пожар. В целом местные жители якобы слышали более 20 взрывов в течение часа. Сообщали также о блэкауте.

Чем важна Крымская ЛПДС

Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов. Загорелась подстанция "Крымская НПС". Она расположена на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Крымская" АО "Черномортранснефть".

Станция прокачивает нефть и нефтепродукты по магистральным проводам "Тихорецк — Новороссийск 2.3", "Крымск — Грушевая" и "Крымск — Краснодар", а также нефтепродуктопроводу "Тихорецк — Новороссийск 1". От ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты отправляются в порт Новороссийск, на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Станция является одной из крупнейших в Краснодарском крае России.

