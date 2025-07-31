Была серия взрывов, произошел пожар: важный для ВПК России завод в Пензе атаковали дроны СБУ, есть результат. Фото и видео

Дроны Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники в Пензе, который активно работает на российский ВПК. Зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул мощный пожар.

По предварительной информации, поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в СБУ.

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Детали о последствиях атаки

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской спецслужбе, утром 31 июля дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на АО "Радиозавод", который входит в состав корпорации "Ростех".

Он производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск России: ПВО, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи.

Из-за работы на ВПК страны-агрессора завод находится под международными санкциями.

Во время атаки зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими.

"СБУ системно уменьшает способность россии производить продукцию для своей армии. Летний сезон отработки по высокотехнологичным предприятиям российского ВПК – в разгаре", – рассказал собеседник в СБУ.

Что предшествовало

Утром 31 июля в российской Пензе пожаловались на атаку украинских дронов. Местные СМИ писали, что целью был радиозавод, а также предприятия по производству бытовой техники "ЭВТ имени В. А. Ревунова".

Губернатор Пензенской области Анатолий Мельниченко подтвердил попадание по "промышленному предприятию" и заявил, что пострадавших нет. Жители Пензы тем временем пожаловались на запоздалые оповещения о воздушной тревоге и включение сирен.

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