Были слышны взрывы: в России пожаловались на массированную атаку дронов. Видео

В ночь на 18 ноября в России заявили о массированной атаке беспилотников по объектам на ее территории. В местных пабликах появились видео со звуками мощных взрывов и вспышками света.

Видео дня

Об атаке сообщило также минобороны РФ, заявив, что украинские дроны якобы атаковали Московскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую и Тульскую области. В то же время в ведомстве утверждают, что все беспилотники были уничтожены.

"Очередными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области", – сообщает Минобороны РФ.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что, учитывая заявления РФ об "уничтожении" всех дронов, реальные последствия и цели атак станут известны позже – после анализа OSINT-исследователей и официальной информации от украинских Сил обороны.

В РФ заявляют, что с 00:30 до 01:10 украинские беспилотники совершили атаки на Брянск и Брянский район.

Также около 3:00 сообщалось, что украинские БПЛА были сбиты в Раменском и Павлово-Посадском районах Московской области.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия" – сообщают в РФ.

Ранее сообщалось, что ночью 17 ноября беспилотники залетели в российскую Республику Удмуртия и поразили предприятие, где страна-агрессор производит зенитные ракеты. В частности, "хлопок" посетил заводский цех в городе Ижевск.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 15 ноября дроны могли атаковать военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ. Россияне заявили, что все БПЛА были уничтожены, обломками лишь немного задело частные дома.

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