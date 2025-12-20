Были завербованы Россией: появились данные о гражданах Индии, погибших на войне против Украины

Индийское правительство подтвердило, что Россия вербует их граждан для пополнения оккупационного войска. Как минимум 26 граждан Индии уже погибли на войне против Украины.

Проекту "Хочу жить" известны имена 22-х из 26 ликвидированных наемников из Индии. Всего, по информации Нью-Дели, контракты с министерством обороны РФ подписали более 200 человек. Властям удалось добиться возвращения более 100; не менее 26 погибли, еще 7 пропали без вести.

"Очевидно, что это количество погибших индийцев – лишь малая часть от реального", – подчеркнула пресс-служба.

Еще один индус – Азат Сахил Мохамед Хусейн – попал в плен и ждет, когда о нем вспомнят российские или индийские власти.

"Публичное признание вербовки индийцев РФ подозрительно совпало с недавним визитом Путина к Моди. Возможно это всего лишь совпадение, а возможно в Дели уже устали ждать, когда Москва выполнит обещания вернуть их людей домой, данное еще в прошлом году. Поспешим подсказать индийским властям: Россия не сможет вернуть всех ваших граждан поскольку значительная часть из них уже погибла в мясных штурмах", – указали представители инициативы "Хочу жить".

По их информации, военное руководство приказало уволить всех завербованных индийцев из армии еще до 10 ноября 2025 года. "Но зачем морочиться с бумажками, если "обнулить" гораздо проще?" – сделала предположение пресс-служба.

Военнослужащие страны-агрессора России для добровольной сдачи в плен и сохранения своей жизни могут обратиться через:

– чат-бот "Хочу жить" t.me/spasisebyabot.

– звонки на:

+38 044 350 89 17;

688 (с украинских номеров).

– сообщения в Telegram или WhatsApp:

+38 095 688 68 88;

+38 093 688 68 88;

+38 097 688 66 88.

Как ранее писал OBOZ.UA, Российская Федерация активно ищет наемников в Иране, пытаясь привлечь новое "мясо" к участию в войне против Украины. Для вербовки россияне используют социальные сети, а также обычные листовки.

