Было более 40 взрывов: всплыли подробности атаки дронов ГУР на морской порт и НПЗ в российском Туапсе

В ночь на 26 февраля подразделения Главного управления разведки (ГУР) совместно с другими силами обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и местному морскому порту в Туапсе, Краснодарский край России. На объекте раздалось не менее 40 взрывов.

Видео дня

В результате атаки возник масштабный пожар, а также было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование завода. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Отмечается, что власти государства-террориста признали факт атаки на Туапсе, в то время как местные жители публикуют в Сети фото и видео последствий поражения и сообщают об атаке также на местный морской порт.

Пораженные объекты играют значительную роль в военной логистике оккупационной армии России. Нефтеналивной терминал в Туапсе – один из самых больших в стране, а местный порт является ключевым транспортным узлом на Черном море. Он интегрирован с железнодорожной сетью, позволяющей осуществлять перевозку грузов из центральных и южных регионов РФ.

По данным ЦПД, этот порт имеет стратегическое значение для обеспечения российской армии. Через него транспортируют технику, боеприпасы и горючее, а также осуществляется материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота, участвующих в войне против Украины.

В настоящее время продолжается уточнение деталей масштабов поражения и последствий атаки.

Напомним, в ночь на среду, 26 февраля, в Краснодарском крае РФ пожаловались на взрывы – неспокойно было в Анапе, Туапсе и других населённых пунктах региона. Аэропорт Сочи был закрыт из-за атаки БПЛА, там вводили план "Ковер".