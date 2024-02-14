Хотели жить возле моря, а тут взрывы: россияне продают недавно купленное жилье и массово бегут из Крыма

Из Крыма бегут россияне, понаехавшие сюда на постоянное место жительства после оккупации. Многие дорогие виллы давно пустуют, их хозяева опасаются возвращаться на полуостров. А другие понаехавшие продают свое жилье и уезжают назад, в российскую глубинку.

Основная причина – приближение линии фронта и страх, что Украина вот-вот освободит Крым. А также отсутствие работы и зарплат "как в Москве".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Виллы на побережье пустуют

Россияне бегут с Крымского полуострова. По оценкам местных риелторов, из 10 приехавших сюда на постоянное место жительства через год остаются только двое. Остальные возвращаются к себе на родину или уезжают в другие страны.

"Когда ко мне обращаются клиенты, которым я всего лишь год-полтора назад подобрала жилье, и просят теперь его продать, я, конечно, интересуюсь – почему? В последний год они называют такую причину – им неуютно тут жить из-за сирен, взрывов, слухов о том, что война вот-вот начнется тут. Они к этому не были готовы", – рассказывает крымский риелтор Ксения (по ее просьбе имя изменено).

Поток "эмигрантов" с полуострова стал расти сразу после первого взрыва на Крымском мосту. Когда произошел второй взрыв, россияне еще активнее стали паковать чемоданы.

"Сейчас многие дорогие виллы на побережье пустуют. Российские бизнесмены купили их, чтобы тут жить и вести бизнес. Они обзавелись даже своими маленькими винными заводиками, прикупили недвижимость, чтобы зарабатывать в сезон, построили рестораны, кафе. Им было тепло, уютно и комфортно. А теперь из-за прилетов курортного сезона нет. А самим жить в этих домах им некомфортно. Воздушная тревога воет по ночам, взрывы слышны, на трассах – военная техника. Теперь в этих домах – только охрана и прислуга", – описывает ситуацию Ксения.

Не приезжают в Крым и владельцы более дешевой недвижимости. Если у них остались квартиры на территории РФ, они предпочитают сидеть там и не рисковать. Хотя все еще надеются пересидеть это время, а потом вернуться на полуостров.

"Ночами не спим, боимся взрывов"

Другие россияне рассказывают, что рады бы уехать отсюда, да недвижимость в Крыму сейчас не в цене.

"Мы еще в 2018 году переехали сюда, на Сахарную Головку (район Севастополя. – Ред.). Купили старый дом, приводили его в порядок, провели газ, обновили сад. Хотели бассейн сделать, да из-за засухи приостановили работы, вода была в дефиците. Было хорошо – море, солнце, персики, виноград, вино.

Но теперь тут стреляют. Мы иногда по ночам не спим и боимся взрывов. Хотели продать все и вернуться назад к себе в Тюмень, но сейчас многие продают жилье, а спроса особого нет. Хотели поменять дислокацию, переехать в более спокойное место, но денег хватит разве что на новую развалюху, а сил снова все восстанавливать уже нет. Но мы хотим уехать отсюда, нам тут уже не нравится", – жалуется россиянка Жанна.

Но все-таки многие россияне расстаются с Крымом. Их не устраивают окопы на пляжах, множество военных на улицах городов, военная техника, которая разъезжает по дорогам. Они также жалуются, что в Крыму стало меньше ночных развлечений, все боятся и закрываются пораньше.

"Мы купили жилье в Севастополе еще в 2017 году. И сейчас у нас чувство, что мы живем на военной базе. Такой себе комендантский город. Нет больших концертов, почти не работают ночные клубы. Часто звучит сирена. Постоянно смотришь, чтобы тебе под окна что-то не прилетело. На улицах ездят БМП, много военных. Состояние напряжения. Поэтому мы все продаем и поедем лучше в Грузию, туда уже уехали наши знакомые. Там тоже море, фрукты, солнце и нет вот этого всего", – говорит бывшая жительница Нижнего Новгорода Валентина.

Семья из Новосибирска уже полгода, как вернулась назад. Они жили в Феодосии, но, когда начались взрывы и тревоги, уехали. Говорят, что боялись за своих двоих детей. Рассчитывали на спокойную жизнь у моря, хороший климат. Жена даже нашла работу в санатории, она медик. Муж трудился на стройке.

Ходят слухи, что "приезжим будет плохо"

"Цены на продукты в Крыму очень высокие, особенно летом. Но мы имели свой приусадебный участок. В Крыму если есть вода, то все растет, свои фрукты и овощи. Но, когда все это началось, стало неспокойно за детей. Мы все продали и вернулись, хорошо, что в Новосибирске осталась квартира, есть куда возвращаться. У нас две знакомые семьи тоже уехали из Крыма назад – лучше дома, чем жить в страхе", – написала на одном из форумов женщина.

Ирина с мужем и двумя сыновьями-школьниками вернулась из Севастополя в Междуреченск Кемеровской области сразу после того, как ВСУ ударили по штабу Черноморского флота. Женщина на Youtube-канале "Город и переезды. Где лучше жить?" говорит, что ей было тревожно уже с 24 февраля 2022 года.

Они примерно год до этого жили в Севастополе, были всем довольны. Муж зарабатывал на стройке около 50-60 тыс. руб. (21-25 тыс. грн), а она работала в частном детском центре и получала 25 тыс. руб. (10,5 тыс. грн). Плюс был пассивный доход в своем городе, а в Крыму арендовали квартиру.

"Но после 24 февраля я все время была на нервах. Мне казалось, что дети на море, а я дома, а вдруг что-то начнется? Все время летали самолеты, дроны. Но когда в Севастополь прилетели ракеты, то мы сразу собрались и вернулись в Междуреченск", – говорит женщина.

Она добавляет, что в Крыму постоянно ходят слухи о том, что, когда на полуостров зайдут ВСУ, всем приезжим "будет плохо".

"Уезжают такие, как мы, россияне. А также украинцы, которые эвакуировались в Крым, они пережили стресс от этих взрывов и очень встревожены происходящим. И даже коренные крымчане тоже уезжают", – говорит Ирина.

Жадные чиновники и неприветливые местные

Представители среднего и малого бизнеса недовольны тем, что в Крыму слишком много жадных проверяющих, которых нужно кормить, все хотят взятку.

"Не успеешь точку общепита открыть, как к тебе уже очередь проверяющих, и все хотят с тебя что-то иметь. А ты еще даже на зарплату себе не заработал. Да и бизнес начать тут сложно: города небольшие, все хорошие места заняты местными, а работать там, где нет потока людей, не выгодно. Я уже три кафе открывал и закрывал. Тут очень жадные чиновники и неприветливые местные жители. Я тоже уже возвращаюсь к себе домой", – поделился Валерий из Сибири.

Также россияне рассказывают, что в Крыму особо заняться нечем. Нет выбора работы, в основном она связана с курортным сезоном – горничные, администраторы в гостиницах, официанты, продавцы.

Парикмахеры и маникюрщицы из Москвы говорят, что их заработки на полуострове небольшие. Заработать можно в сезон, но сейчас поток туристов сильно упал, опять же из-за войны. А в холодное время клиентов мало, с пенсионеров нечего взять.

Среди риелторов или таксистов – большая конкуренция. Менеджеров по продажам там хватает, и заработки тоже скромные.