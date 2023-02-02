''Было ярко и долго пылало'': стало известно о последствиях ''бавовны'' возле Мелитополя

В районе Мелитополя на Запорожье днем 1 февраля прогремел ряд громких взрывов. Впоследствии стало известно, что "бавовна" посетила одно из городских предприятий, где российские оккупанты устроили себе базу.

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Также украинские воины нанесли меткие удары по нефтебазе в Новобогдановке Мелитопольского района, где захватчики дислоцировались вместе с техникой. О последствиях "бавовны" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он рассказал, что именно феерически взлетело в воздух у захватчиков накануне, когда жители Мелитопольского района слышали громкие звуки взрывов.

"Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: огонь, воду и как суетятся оккупанты после бавовны на Мелитопольщине. В результате прилетов, которые слышал весь город и пол района, ярко было в Новобогдановке на территории нефтебазы, где р*шисты устроился вместе с техникой. По информации местных полыхало там долго", – рассказал Федоров.

Однако одной Новобогдановкой дело не ограничилось: в самом Мелитополе, судя по инсайдам, прилетело в базу оккупантов.

"Также, по предварительным данным, громко было и на территории одного из мелитопольских предприятий в южной части города, где оккупанты устроили себе базу", – отметил Федоров.

Семьи скольких российских захватчиков получили шанс стать счастливыми обладателями новеньких белых "Страд", Федоров не уточнил. Он призвал дождаться официального заявления Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно количества ликвидированных оккупантов и уничтоженной вражеской техники во время этого "визита бавовнятка" (вымышленный симпатичный мультяшный персонаж, воплощающий в себе видение украинцев о "бавовне" в тылах оккупантов).

Напомним, 2 февраля также появилась информация о взрывах во временно оккупированном Россией Мариуполе. По предварительным данным, они прозвучали в местах базирования оккупантов. По данным горсовета Мариуполя, прилеты зафиксированы в районе ТРЦ "ПортСити" и 23 микрорайона. По первому адресу размещались российские военные и штаб путинской партии "Единая Россия". А вблизи 23-го микрорайона оккупанты хоронили свои системы ПВО.