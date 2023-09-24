Бывшая жена ликвидированного Гиви выдала байку о 5-летнем мальчике, который сделал ей 'зиг хайль' в Мариуполе. Видео

Бывшая жена ликвидированного террориста "ДНР" Гиви Илона Баневич выдала байку в духе московской пропаганды о "ребенке в Мариуполе", который якобы "сделал зиг хайль". Террористка цинично заявила, что нынешнего поколения украинских детей должно "не стать".

Соответствующие заявления страдающего от алкоголизма Баневич прозвучали в эфире "подкаста ДНР". "Случай", о котором рассказала террористка, якобы произошел во время штурма Мариуполя войсками РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В подвале одного из домов бывшей жене Гиви привиделся мальчик, который якобы "сделал зиг хайль" (приветствие гитлеровцев).

"Мы заскочили в подвал – темно, света нет, форму видно, шевронов нет (на Баневич. – Ред.). ...Мы еще женщину искали одну. Выскакивает ... лет пять, он видит форму и делает зиг хайль. Я выскочила из этого подвала", – заявила Баневич.

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Террористка добавила, что нынешнее поколение украинских детей якобы "промытое" и она хочет, чтобы "таких поколений не стало":

"Я мечтаю, чтобы я могла приехать в тот же Мариуполь, и не дай Боже вспомнить вот этот момент, потому что детвора вот от такого грудного и до 12-15 лет, она вся уже там промытая. Это потерянное поколение, так вот, я хочу чтобы этих поколений не стало".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гиви (Михаил Толстых) был ликвидирован 8 февраля 2017 года в личном кабинете на строго охраняемой военной базе в оккупированной Макеевке. Он был командиром батальона "Сомали" 1-го российского корпуса.

– Толстых стал девятым ликвидированным за полтора года главарем террористических банд на Донбассе.

– Поробности операции по ликвидации Гиви раскрыл журналист Юрий Бутусов. По его словам, ее организовала украинка, еще одного агента СБУ террористы схватили и нечеловечески пытали.

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