Бывший британский военный попал в плен во время боев за Украину: в МИД сделали заявление

Российские войска в районе Курска взяли в плен так называемого "британского наемника", воевавшего на стороне Украины. Стало известно, что 22-летнего бойца зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон и раньше он служил в британской армии.

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Об этом сообщает BBC. В министерстве иностранных дел Великой Британии заявили, что оказывают поддержку семье британца после информации о его задержании.

Известно, что военного взяли в плен российские оккупанты во время боев на стороне Украины. По словам отца пленного, его сын хотел пойти на войну, потому что считал это правильным поступком. Мужчина обеспокоен пребыванием британского военного в российском плену.

"Я надеюсь, что его используют как разменную монету, но мой сын рассказал мне, что они пытают своих узников, и я так боюсь, что его тоже будут пытать", – заявил Скотт Андерсон и добавил, что командир его сына прислал ему видео, и он был "в полном шоке и слезах". "Я сразу понял, что это он. Он выглядит испуганным, напуганным и взволнованным", – отметил он.

Известно, что 22-летний британец вступил в Украинский международный легион – военное подразделение, состоящее из иностранных добровольцев, после того, как потерял работу и увидел по телевизору репортажи о войне. По его словам, он прилетел в Краков (Польша) из Лутона, а оттуда автобусом добрался до границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне создали систему пыток украинских пленных. 95% освобожденных защитников подвергались пыткам. Они связаны с тем, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и вынудить отказаться от всех ценностей.

В стране-агрессоре действует целая система пыток, за это отвечают отдельные люди. Для этого готовят "специалистов". Их виды пыток описаны, и по ним учатся.

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