Бывший наместник Лавры "Паша-Мерседес" пытается связаться с патриархом РПЦ Кириллом, но безуспешно – росСМИ
Экс-наместник Киево-Печерской Лавры "Паша-Мерседес" Павел (Лебедь) пытается связаться с патриархом РПЦ Кириллом Гундяевым. Однако это у него никак не получается.
Соответствующая информация появилась в росСМИ. Там заявили, что Гундяев не выходит на связь.
"Наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел (Лебедь), который сейчас находится под домашним арестом на Украине, активно пытался связаться с Патриархом Кириллом", – сказано в сообщении.
При этом в РФ не скрывают, что уже не нуждаются в Лебеде.
"Однако предстоятель РПЦ и его окружение пока не выходят на связь с митрополитом УПЦ", – пишут росСМИ.
Отметим, Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, вынес новое решение по делу митрополита Павла, бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры от УПЦ Московского патриархата (известен под прозвищем "Паша Мерседес"). Его оставили под круглосуточным домашним арестом.
Еще 1 апреля СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
Затем суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в суде на Павла надели электронный браслет, несмотря на его словесные возражения.
Позже митрополит пожаловался омбудсмену Дмитрию Лубинцу на нарушение его права на свободу совести, вероисповедания и дискриминацию.
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