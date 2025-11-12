Бывший украинский телепродюсер создал дроновое подразделение, которое уничтожило технику РФ на $12 млрд – Forbes

В рядах Национальной гвардии Украины уже почти три года работает отдельный отряд специального назначения Lasar's Group (Группа Лазаря). О нем нет публичных сообщений, статей или интервью. Однако на его счету более 2000 уничтоженных российских танков, 3000 БМП, тысячи пушек, автомобилей, инженерных машин – в целом более 40 000 пораженных целей врага. Общая стоимость уничтоженной техники оккупантов 12 млрд долларов.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на отчеты подразделения, с которыми ознакомилось издание. Отмечается, что все попадания имеют видеоподтверждение.

Создал дроновое подразделение бывший телепродюсер

Спецподразделение НГУ Lasar's Group было создано в 2022 году без всякого государственного финансирования. Как и многие эффективные структуры этой войны, "Группу Лазаря" построили вчерашние гражданские.

Подразделение создал бизнесмен, а ныне полковник НГУ Павел Елизаров, позывной "Лазарь", который в гражданской жизни был совладельцем Студии Савика Шустера и продюсером политического ток-шоу "Свобода слова".

Осенью 2022 года подразделение, имея всего 10–15 аппаратов, уничтожило десятки единиц вражеской техники.

Сегодня в Lasar's Group полный цикл проектирования и производства дронов и взрывчатки.

Откуда берется цифра в 12 млрд долларов

Lasar's Group передает расчеты по стоимости уничтоженной техники в Центр управления и анализа применения беспилотных систем НГУ и в Министерство цифровых трансформаций. Данные верифицируются и при необходимости уточняются. В зачет попадает только уничтоженная и пораженная техника, имеющая видеоподтверждение.

Пораженная (та, что не выгорела дотла) считается как 50% от стоимости. Стоимость определяется на основе данных исследовательской группы ORYX и цен из официальных контрактов на закупку и модернизацию российской техники.

Результаты работы Lasar's Group можно увидеть в государственной системе "Армия дронов. Бонус", которая начисляет подразделениям баллы за уничтоженную технику и живую силу. В июньском рейтинге "Группа Лазаря" вдвое, втрое, а иногда даже впятеро опередила другие подразделения в категориях танков, бронемашин и пушек.

Тяжелая техника – ключевой фокус Lasar's Group. За время полномасштабного вторжения армия российских оккупантов потеряла, по данным украинского Генштаба, 11 100 танков. Почти каждый пятый – на счету Lasar's Group.

Но главный вклад Lasar's Group измеряется не фантастическим количеством и стоимостью уничтоженной вражеской техники, а тем, что спецподразделение создало, по сути, новый тип оружия – тяжелые бомберы. Об этом почти в унисон говорят командиры 3-го корпуса Андрей Билецкий и Отдельного штурмового батальона CODE 9.2 Александр Настенко.

"Не знаю, кто сделал больший вклад в войну, чем Пашино подразделение. Я и сотой части не сделал", – говорит Настенко, который в 2024 году получил награду "Герой Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!