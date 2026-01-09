Блог | Бюрократия в действии: багги VOLS успешно используют на передовой, но государство их не закупает
Попри потребу на фронті держава не закуповує баггі VOLS, бо відсутні технічні вимоги для легкого неброньованого транспорту такого типу, відповідно кодифікація представленого зразку зупинена.
"VOLS ми створили як максимально легку й мобільну платформу для доставки груп під вогнем і швидкої евакуації, а не як бронетранспортер. І тут виник "конфлікт концепцій": Міноборони вимагає STANAG-2 — це рівень 10-тонних машин. Така броня знищує головну перевагу: швидкість, маневреність і низьку вартість. Тому кодифікацію зупинили, поки в Генеральному штабі вже більше року розробляють технічні вимоги", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
За його словами, попит на такий транспорт на фронті високий і він вже використовується різними підрозділами.
"Попри бюрократію, VOLS уже воює - його купують волонтерські фонди, безпосередньо військові підрозділи. Ніша легких тактичних машин в Україні порожня — саме тому ми й зробили VOLS як відповідь на реальну потребу фронту. Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", - каже генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".
Як розповів Бельбас, компанія вже готова виробляти VOLS серійно.
"Виробничий потенціал готовий до серій: понад 50 машин на місяць із можливістю масштабування під великий контракт. Але поодинокі закупівлі не дають завантаження, на яке розраховане серійне виробництво", - додав він.
На відео — робота військових, які здійснюють евакуацію на передовій.