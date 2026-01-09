Попри потребу на фронті держава не закуповує баггі VOLS, бо відсутні технічні вимоги для легкого неброньованого транспорту такого типу, відповідно кодифікація представленого зразку зупинена.

"VOLS ми створили як максимально легку й мобільну платформу для доставки груп під вогнем і швидкої евакуації, а не як бронетранспортер. І тут виник "конфлікт концепцій": Міноборони вимагає STANAG-2 — це рівень 10-тонних машин. Така броня знищує головну перевагу: швидкість, маневреність і низьку вартість. Тому кодифікацію зупинили, поки в Генеральному штабі вже більше року розробляють технічні вимоги", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, попит на такий транспорт на фронті високий і він вже використовується різними підрозділами.

"Попри бюрократію, VOLS уже воює - його купують волонтерські фонди, безпосередньо військові підрозділи. Ніша легких тактичних машин в Україні порожня — саме тому ми й зробили VOLS як відповідь на реальну потребу фронту. Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", - каже генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

Як розповів Бельбас, компанія вже готова виробляти VOLS серійно.

"Виробничий потенціал готовий до серій: понад 50 машин на місяць із можливістю масштабування під великий контракт. Але поодинокі закупівлі не дають завантаження, на яке розраховане серійне виробництво", - додав він.

На відео — робота військових, які здійснюють евакуацію на передовій.