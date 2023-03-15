''Человек с большой буквы'': в боях за Украину погиб воин с Полтавщины с позывным ''Тур''. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб заместитель командира 17 сотни Добровольческого украинского корпуса Виталий "Тур" Каплин. Уроженец города Кременчуг Полтавской области боролся за свободу и независимость Украины с самого начала войны.

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У Героя остался маленький сын, которому не исполнилось еще и года. Об этом сообщает "Кременчугская газета".

"Обрел вечную жизнь в бою заместитель командира 17 сотня ГУК ПС - Полтавщина, боец 3-го отдельного стрелкового батальона ГУК "ПС", 67 омбр ГУК кременчужанин Виталий Каплин", – отмечено в сообщении.

Соратница павшего воина, жительница Кременчуга Лидия Подлегаева, отметила, что "Тур" защищал Украину с самого начала российско-украинской войны.

"Друг "ТУР" - Виталий Каплин... Человек с большой буквы, надежный товарищ и друг. С самого начала войны он боролся за свободу и независимость, всегда придерживался твердых идейных взглядов, свято верил в Свободную и Независимую Украину. Вечную жизнь обрел в боя с оружием в руках, как положено настоящему воину", – процитировали журналисты издание ее сообщение в соцсетях.

Где и когда погиб храбрый воин – не сообщается.

Известно, что у Героя остались мама, сестра, любимая жена и маленький сын, которому еще не исполнилось года.

"Мы каждый день прощаемся с героями. Каждый день хороним лучших сыновей Украины, которые гибнут в боях за независимость нашего государства... У нашей воли непомерная цена крови. Об этом должны помнить все нынешние и последующие поколения украинцев. Отмстим за смерть Великих Рыцарей! Слава Нации! Героям Слава! Выражаем соболезнования родным и близким", – добавила Подлегаева.

Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницком простились с воином, погибшим в боях за Бахмут. 42-летний Виталий Альмиз работал в Польше, но осенью 2022 года вернулся на родину, чтобы добровольцем отправиться на фронт. По словам близких воина, у него была военная выучка – служил в польско-украинском батальоне спецсилы пехоты в городе Явир (Польша).

Свой последний бой Виталий Альмиз принял 7 марта на Бахмутском направлении.