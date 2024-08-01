Через два года армия Путина будет в Киеве? Израильский эксперт Шарп пояснил, что не так с этим прогнозом

Если российская оккупационная армия будет продвигаться на востоке нашей страны теми же темпами, что и сейчас, она сможет подойти к Киеву за два года. Таким расчетом поделился обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке. Но подобная "линейная" логика в случае войны в Украине не работает. Прежде всего потому, что долгосрочное планирование боевых действий, на полугодие или даже годы вперед – дело неблагодарное. Война слишком динамична.

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Тем не менее есть некоторые объективные факторы, которые определяют текущую ситуацию на фронте. Прежде всего это наличие резервов, сил и средств, а также подготовленных позиций для отступления у обеих сторон. На сегодня на одном из участков восточного фронта сложилась ситуация, угрожающая котлом Силам обороны. Важно, чтобы командование вовремя приняло необходимое решение.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке подсчитал, что при условии сохранения темпов наступления российской оккупационной армии в Украине она подойдет к Киеву через два года. Считаете ли вы, что такой "линейный" подход имеет право на существование? По вашим оценкам, действительно ли такая опасность существует?

– Я не знаю, чем руководствовался Репке в своих сравнениях, но это просто некие иллюстративные вещи для читателей. Тем более что газета Bild – это газета массовая, это таблоид. Читателям нужно иллюстрировать ситуацию, которая их не особо интересует, какими-то понятными, упрощенными способами.

Но это так не делается. То, что сейчас у российской армии есть определенные успехи и она продвигается на Донбассе с темпом Х, отнюдь не означает, что через два месяца она будет продвигаться в таком же темпе, или на каком-то этапе она не начнет продвигаться в обратном направлении, или что украинцы не начнут продвигаться и т. д. Это абсолютно несерьезно.

Я приведу немного демагогические сравнения. Есть бег на километр, а есть бег на сто метров, однако, когда бегут километр, это не значит, что десять раз бегут с такой же скоростью, как на сто метров. Так абсолютно не работает.

Однако сейчас нельзя знать, что будет через два года, полтора года и даже через полгода. Можно говорить о ближайших месяцах. Многое важное станет известно после выборов президента Соединенных Штатов. Все остальное – это рассуждения для читателей Bild.

Но сейчас налицо проблемы, которые стали причиной этих трудностей, – субъективного и объективного характера. Например, там не хватает ресурсов. Кое-какие западные поставки запоздали, был серьезный пробел, зависание в Конгрессе. Это с одной стороны.

С другой стороны, украинское командование и власти не вовремя приняли меры мобилизации. Последние месяцы многие украинские военные с фронта говорят о том, что не хватает людей. А никакую линию обороны, даже хорошо подготовленную, нельзя удержать, если у тебя мало пехотинцев.

Так что причины есть, и причины разные. Генеральный штаб, украинское командование должны учитывать текущие проблемы и текущие вызовы, а также грамотно планировать все, что касается как непосредственно операций, так и боевой подготовки и комплектования Вооруженных сил, причем заглядывая на месяцы вперед.

И, конечно же, надо надеяться, что помощь от Запада будет поступать в должных объемах. Если все будет как надо, ни о каком Киеве речи быть не может.

– По поводу текущей ситуации на фронте. Мы видим, что наибольшее продвижение, наибольшие успехи оккупационная армия имеет на Покровском направлении западнее Авдеевки. Как вы считаете, это связано с тем, что враг выбрал именно это направление в качестве приоритетного или просто он закрепляет свой успех, который у него однажды уже был? По вашему мнению, есть ли сегодня возможность приостановить или полностью остановить наступление на этом участке фронта?

– Во-первых, общая стратегия российской армии много-много месяцев – с осени 2022 года, когда они наступают, потому что были периоды, когда они были в обороне, – представляет из себя постоянные наступательные действия на разных участках фронта. Это тактика продавливания с поиском слабых мест. И иногда где-нибудь в неприоритетном месте может это слабое место быть найдено. И тогда оно частенько превращается в приоритетное. Если здесь происходит вклинение или достигается определенный успех, то туда же бросаются резервы и прилагаются новые усилия для того, чтобы этот успех развить.

Это примерно то, что мы видим в разных местах последние месяцы. Вероятно, что Покровское направление изначально не было суперприоритетным, однако вклинение под Очеретино дало россиянам немало возможностей. И здесь, соответственно, возникли возможности. Найдя слабое место, они сполна пытаются эти возможности реализовать, тем более что вклинение позволяет удлинить линию фронта.

Если у украинцев не хватает военных на линии фронта, не хватает частей, личного состава в конкретных частях, то удлинение линии фронта – это беда, потому что приходится теми же силами, если не приходят серьезные резервы, оборонять и часто неподготовленные позиции, причем более длинную линию меньшим количеством людей.

А когда у России есть резервы, то она получает особенное преимущество – и угрозы с флангов, и гораздо в меньшей степени обороняемые линии, так как при одинаковом количестве солдат вдруг возникла необходимость оборонять гораздо более протяженный участок. И вот тут-то возникает проблема.

Как это предотвратить? Украинские военные и президент признают, что допускалось немало ошибок. Конечно же, есть и объективные обстоятельства. Если не хватает резервов, а у противника их хватает, то при таких обстоятельствах противник будет продвигаться.

И здесь весь вопрос в том, когда и на каком этапе, на каких линиях удастся остановить противника, задействовав резервы. На каком-то этапе удастся, но пока мы видим тревожные тенденции, которые являются, в том числе, следствием нехватки сил.

А над тем, чтобы сил хватало, нужно было работать раньше. Сегодня эффект от дополнительных мер мобилизации только начинает, видимо, наблюдаться либо будет наблюдаться в будущем, когда мобилизованные поступят на фронт. А пока есть дефицит пехоты, то защищать некоторые позиция просто некому, вернее, сил недостаточно.

– Достаточно сложная ситуация складывается в районе населенного пункта Нью-Йорк и Зализне. Если посмотреть на карту боевых действий, виден зачаток или развивающийся котел, в который может попасть сегодня группировка украинских войск. Согласны ли вы с тем, что действительно ситуация здесь угрожающая? Действительно ли может быть создан котел, оперативное окружение?

– Да, безусловно, ситуация тяжелая, угрожающая. Карта и донесения с мест говорят сами за себя. И расклад тут такой: либо вдруг у россиян иссякнут резервы, и они просто окажутся не в силах продолжать, либо у украинцев появятся резервы, которые позволят заморозить ситуацию или изменить ее к лучшему, но пока мы этого не наблюдаем. Либо же тенденция продолжится.

Раз так, если тенденция продолжится, то перспективы – неблагоприятные. В случае, если будет реальная угроза оперативного окружения, украинскому командованию желательно будет успеть вовремя принять решение и отвести силы. Потому что выиграть лишних пару дней, какое-то короткое время, но в итоге потерять и территорию, и людей будет наихудшим решением.

Альтернативы именно таковы. Без дополнительных сил и без резервов изменить ситуацию коренным образом сложно. Если у противника эти резервы есть, шансы на то, что негативная тенденция продолжится, тоже достаточно высоки.