Через три года после 'перемирия' армия РФ в три раза будет превосходить украинскую и европейскую. Дмитрий Жмайло назвал срочные шаги

В ситуации, когда продление военной помощи Украине от США стало проблематичным, состоятельность европейских партнеров нашей страны приобретает огромное значение. Потенциал стран Европы в военном смысле действительно очень мощный, но они должны принять прежде всего политические решения об увеличении расходов на нужды оборонной промышленности.

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Сейчас страна-агрессор Россия нуждается в паузе в войне, ведь ее экономические последствия начнут сказываться уже летом и нарастать до конца года. Однако если затишье действительно будет, то при текущем состоянии военных производств за 3-4 года соотношение сил Европы плюс Украины и России будет 1:3 в пользу агрессора. Но одной из главных задач самой Украины является усиление армии личным составом.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Премьер-министр Польши Дональд Туск указал на парадокс: "500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 140 млн россиян". Он также сравнил потенциалы европейских армий плюс армии Украины с потенциалами армий США, Китая и России, и здесь также очевидно преимущество Европы вместе с Украиной. Считаете ли вы, что действительно на фоне опасности полного прекращения помощи США Украина могла бы полностью исправить ситуацию за счет исключительно европейских партнеров?

– Полностью и быстро исправить ситуацию нам точно не удастся, и мы должны это понимать. Но у нас точно есть запас крепости и устойчивости на этот год. Если европейцы будут готовы демонстрировать готовность помогать, которую они демонстрируют сейчас.

Туск говорит правильно, но в большинстве о потенциале. Какая боеспособность европейских армий, которые десятками лет сокращались? У них была борьба против мирового терроризма, а РФ рассматривалась в большей степени, напротив, как партнер, а не потенциальный противник. Таким образом, российские заводы быстро штампуют оружие, 200 северокорейских заводов также работают, наш ВПК недозагружен где-то на 50%, европейский загружен, но все равно нужно масштабироваться и открывать новые производственные линии.

По состоянию на сейчас, если будет какое-то затишье на невыгодных для Украины условиях, – для России оно выгодно, потому что им нужно за 3-4 года восстановить свою боеспособность и потенциал своего ВПК, – то соотношение будет 1:3, где 1 – это украинская и европейские армии, скорее всего, без Турции, которая не пойдет на этот сценарий и проводит собственную военную линию, а 3 – это РФ.

Туск говорит правильно, но здесь соль в том, что нужно будет в эту сытую, богатую, европейскую жизнь вносить определенные коррективы. Нужно будет увеличивать военные расходы, урезать социальные программы. А политики не хотят идти на это. Поэтому они, собственно, оглядываются на Вашингтон и в некоторой степени паникуют, потому что трамписты начали с наихудшего сценария, и наиболее готовой к этому оказалась именно Украина и некоторые европейские столицы, такие как Лондон и Париж. У остальных – определенная паника и смятение.

Но чем больше республиканцы и новая администрация будут демонстрировать такую политику, то больший шанс перевода Европы на военные рельсы и длительного противостояния с Россией.

– Что касается замораживания конфликта. Считаете ли вы, что в нынешних условиях существует опасность того, что в случае заключения определенного мирного соглашения временно оккупированные территории нельзя будет вернуть чисто дипломатическим, политическим путем?

– Опасность есть. Но какой замысел? России сейчас выгодно прекращение огня, потому что проблемы у них начнут вылезать летом, а ярче – до конца года. Генерал Буданов это подчеркивал, ведь держать столь высокую планку по расходу боеприпасов, по сжиганию финансовых ресурсов очень трудно. Некоторые регионы уже сокращают выплаты, потому что не могут вытеснить максимум из тех программ рекрутинга, которые они проводят, хотя выплаты на уровне 40 тысяч долларов для российской глубинки просто за подписание контракта – просто фантастика.

Это последняя каденция Трампа. Он хочет заработать средства, отсюда и история с редкоземельными металлами. Украина для него проблемная, потому что выдвигает свои условия, но россияне пообещали, что все будет, и он думает, что он "на коне". Но россияне всегда кидают. Даже сотрудничество с КНДР не было бы возможным, если бы Пекин не дал на это своего молчаливого согласия.

Теперь, соответственно, Трамп и Путин договариваются, есть прекращение огня, Трамп завершает свою каденцию, а потом Путин говорит: "Я договаривался о мире с Трампом, и там что-то нарушено, вы нас не так поняли..." Вот такой сценарий.

Но Трамп хочет добиться быстрого результата, потому что во внутренней политике пока быстрого результата он не добивается. А мы встали в позу, в пику, стараемся привлечь больше европейских партнеров. Нам нужно сохранить единство внутри и еще плюс к нашей устойчивости привлекать европейские столицы.

Надеюсь, что с нами будут не только Лондон и Париж, но и Берлин, учитывая заявления будущего канцлера Германии. В таком случае у нас будет однозначно шанс устоять. И нам сейчас точно не так тяжело и не так плохо, как было 24 февраля 2022 года, когда нам давали советы, а посольства просто бежали из Украины.

Но нам очень важно не посыпаться на фронте, потому что проседание на фронте сразу ослабит наши позиции. Поэтому вопрос мобилизации – как принуждение от государства, как кнут, так и пряник, – вопрос рекрутинга, когда человек может выбирать должность. Если человек рекрутируется добровольно на какую-либо должность, полгода его не могут переводить на другую должность. Так что это наша самое главное домашнее задание, которое не зависит от партнеров.

Приглашаю всех желающих ознакомиться с информацией о 1 Центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ по этой ссылке. Номер горячей линии 0 800 503 696.