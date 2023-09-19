Черноморский флот РФ не доживет до конца этой войны, – Карась

Успешные украинские операции на море уже привели к многочисленным потерям российских кораблей, поэтому не исключено, что наши партнеры подключатся к этому "морскому бою", чтобы оказать еще более значительное моральное давление на агрессора. Об этом заявил военный эксперт Евгений Карась.

"Наше военное командование ранее говорило, что черноморский флот до конца войны не доживет. А сейчас мы воочию видим и понимаем, что это правда. Переоценить произошедшее - невозможно, потому что док, где ремонтировали подлодку, была наиболее защищена ПВО "Подводные лодки поразить - это просто мечта любых ракетных войск! И это произошло", - говорит Карась.

По его словам, следующей жертвой наших военных станет российский фрегат "Адмирал Эссен", ставший флагманом черноморского флота России.

"Сейчас "Эссен" выполняет функции флагмана, и это следующая будет жертва, его потопят. Черноморского флота не станет: корабли прямо в портах и водными дронами повыбивают. А самое забавное – что даже спрятать эти корабли они не могут, поэтому это будет реальный морской бой", - подчеркнул эксперт.

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В такой ситуации, по его словам, не исключено усиление участия партнеров Украины в противостоянии - это повлечет за собой дополнительное давление на РФ, а также улучшит ситуацию в регионе.

"Я не удивлюсь, если какие-то британские истребители полетят над Черным морем. Но это не будет операция НАТО – просто желание британцев сопровождать суда с зерном или с туристами. Это может быть такой хищный шаг, чтобы морально еще больше надавить на россию", – резюмировал Карась.

На днях силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ходе операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может контролировать движение кораблей в Черном море.

После этого Украина провела успешную операцию в порту Севастополя, поразив сразу два судна – ракетный крейсер и подлодку. Эти и другие атаки эксперты называют украинским "морским фронтом", и они стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало. Поэтому Путин пытается вернуться к формату Зерновой операции, но для Украины в этом смысле уже нет – мы способны открыть Черное море для экспорта всех видов продукции, а не только зерна, и не зависеть от контроля агрессора.