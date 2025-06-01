УкраїнськаУКР
русскийРУС
Оксана Забужко
Оксана Забужко
Украинская писательница и поэтесса

Блог | Черный день российской авиации. Слава украинским беспилотникам!

Черный день российской авиации. Слава украинским беспилотникам!

Ах, який день!!

Видео дня

Все!! Можна відкривати коньяк - і поїти весь Книжковий Арсенал іще на підступах - уздовж черги ідучи!! (Як ото в давнину з перехожими христосувались на Великдень!)

І примовляти на радощах - із святом вас, люде! З "чьорним дньом русской авіації", бодай вовік не встала!! 

Олєнья. Бєлая. Дягілєво. Іваново.

Чотири!! Чотири аеродроми, бл. 40 стратегічних бомбардувальників рускєфєдарациї - востаннє здіймаються в небо - чорним димом!!

Слава ж Тобі, Господи!!

Слава українським безпілотникам!

Слава українському війську!!

Слава Україні!!

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...