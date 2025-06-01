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Блог | Черный день российской авиации. Слава украинским беспилотникам!
Ах, який день!!
Все!! Можна відкривати коньяк - і поїти весь Книжковий Арсенал іще на підступах - уздовж черги ідучи!! (Як ото в давнину з перехожими христосувались на Великдень!)
І примовляти на радощах - із святом вас, люде! З "чьорним дньом русской авіації", бодай вовік не встала!!
Олєнья. Бєлая. Дягілєво. Іваново.
Чотири!! Чотири аеродроми, бл. 40 стратегічних бомбардувальників рускєфєдарациї - востаннє здіймаються в небо - чорним димом!!
Слава ж Тобі, Господи!!
Слава українським безпілотникам!
Слава українському війську!!
Слава Україні!!
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