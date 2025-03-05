Чешская компания расширяет производство 155-мм артиллерийских снарядов: когда их смогут получить ВСУ

Чешские оружейники из STV Group намерены расширить производство 155-мм боеприпасов путем открытия двух новых производственных линий. В строительство новых заводов, которые дадут чехам "сотни новых рабочих мест", вложено более миллиарда крон.

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Об этом сообщил производственный директор STV Group Иво Стрейчек. Он уточнил, что первая из двух новых линий уже готова и заработает через две недели.

Снаряды будут экспортироваться военным в Европу, в том числе в Украину.

"Мы постепенно возвращаемся к тому, что было 100 лет назад, когда Чехия была одним из крупнейших экспортеров оружия", – пояснил председатель совета директоров STV Group Давид Хац.

Предприятие в рамках строительства новых производственных мощностей и увеличение годового производства снарядов планирует уже к концу текущего года довести объемы выпуска боеприпасов до 300 тысяч в год.

Только указанные новые производственные линии позволят предприятию удвоить производство до 200 тысяч снарядов в год.

Также состоялось открытие чешской компанией Czechoslovak Group нового предприятия по производству боеприпасов в США, добавляет "Милитарный". Этот изготовитель также активно производит снаряды для Украины.

Недавно Czechoslovak Group подписала несколько важных документов по сотрудничеству с Украинской бронетехникой. Одно соглашение касается поставок комплектующих, а другое направлено на лицензирование производства боеприпасов – передача технологии и документации для изготовления артиллерийских выстрелов.

Ожидается, что боеприпасы будут производиться как в Украине, так и в Чехии. Такая кооперация позволит компаниям увеличить объем производства боеприпасов и удешевить стоимость готового боеприпаса.

Речь идет о производстве стандартных 155-мм осколочно-фугасных боеприпасах.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году правительство Чехии будет вновь организовывать закупку снарядов для Украины. Страна сейчас изучает возможные способы финансирования данной инициативы. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить. И если многие страны Европы присоединятся, можно многого достичь для Украины.

Тем временем ведущий европейский производитель боеприпасов компания Rheinmetall собирается перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии на производство преимущественно оборонного оборудования. Это решение повлияло на ожидаемый рост оборонных потребностей и расходов в Европе на фоне политической напряженности в США из-за войны в Украине.

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