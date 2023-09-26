'Четко видим, какие направления давления на РФ нужно усилить': Зеленский пообещал больше украинских действий против государства-террориста. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал больше украинских действий против государства-террориста России. Он отметил, что направления давления на РФ должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к украинцам. Кроме того, он доложил и о результатах проведения Ставки (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Отчет за этот день. Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первый – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции. Важные доклады по востоку, югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я спасибо всем отличившимся украинским воинам!" – отметил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил и о переговорах по обеспечению снарядами.

"Второе – обеспечение снарядами. Это тематика, которой занимаемся ежедневно. Поставки от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки. Но постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов", – сказал председатель. государства.

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Он добавил, что кроме докладов на Ставке было и отдельное совещание с Минстратегпромом.

"Был на Ставке и отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК. Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", – подчеркнул лидер народа.

Президент подчеркнул, что работа с партнерами сейчас обязательна, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей формулы мира.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с главой Национального совета Австрии, который был с визитом в Украину.

"Подробно обсудили наши усилия, чтобы мировое большинство присоединилось к реализации формулы мира. И я ценю, что Австрия готова присоединиться. Конечно, обсудили и наше европейское движение. Я проинформировал о реализации Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. И мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку Австрией украинской европейской интеграции", – доложил он.

Также президент не упустил и тему обстрелов.

"Каждые сутки российские террористы бьют по нашим городам и селам ракетами и "шахедами". Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки дронов, разные типы ракет. К сожалению, бывают попадания. Есть падение обломков... И неизменно наши спасатели, наши полицейские, врачи, волонтеры, коммунальщики – все экстренные службы работают 24/7, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 сентября, встретился с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Стороны обсудили реализацию формулы мира Зеленского, перспективы вступления Украины в Европейский Союз и привлечение австрийского бизнеса в восстановление нашего государства.

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