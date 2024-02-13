Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили чиновников Харьковской областной военной администрации на хищении 15,2 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Среди подозреваемых руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.

В сговоре с ней находились директор частного общества и его заместитель, а также директор регионального управления указанного ООО. Об этом сообщили в Telegram НАБУ и САП.

По данным следствия, участники сговора заключили трехсторонний договор между Харьковской ОВА, АО "Укрзалізниця" и ООО на поставку курятины для бесплатной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

После этого участники сговора подделали документы о якобы получении 235 тонн продукции, на основании которых в дальнейшем УЗ перечислила частному обществу более 15 млн грн. Однако оплаченная продукция не была поставлена.

Правоохранители не назвали имени чиновницы ОВА, однако журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале о делах НАБУ и САП "NABU Daily by Олег Новиков" отметил, что речь идет именно о Белявцевой.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к сговору.

"Только после того, как стало известно о наличии уголовного производства по указанным фактам злоупотреблений, в декабре 2022 года лица поставили продукцию, при этом подделали документы о якобы хранении этой продукции на других складах, хотя по факту ее вообще не было", – отметили в САП.

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