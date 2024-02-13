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Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото

Марина Погорилко
War
2 минуты
2,8 т.
Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили чиновников Харьковской областной военной администрации на хищении 15,2 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Среди подозреваемых руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.

В сговоре с ней находились директор частного общества и его заместитель, а также директор регионального управления указанного ООО. Об этом сообщили в Telegram НАБУ и САП.

По данным следствия, участники сговора заключили трехсторонний договор между Харьковской ОВА, АО "Укрзалізниця" и ООО на поставку курятины для бесплатной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

После этого участники сговора подделали документы о якобы получении 235 тонн продукции, на основании которых в дальнейшем УЗ перечислила частному обществу более 15 млн грн. Однако оплаченная продукция не была поставлена.

Правоохранители не назвали имени чиновницы ОВА, однако журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале о делах НАБУ и САП "NABU Daily by Олег Новиков" отметил, что речь идет именно о Белявцевой.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к сговору.

"Только после того, как стало известно о наличии уголовного производства по указанным фактам злоупотреблений, в декабре 2022 года лица поставили продукцию, при этом подделали документы о якобы хранении этой продукции на других складах, хотя по факту ее вообще не было", – отметили в САП.

Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото
Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото
Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото
Чиновников Харьковской ОВА разоблачили на дерибане 15,2 млн грн при закупке гуманитарки. Фото

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