Число погибших из-за удара РФ по Харькову выросло: в больнице умер 33-летний мужчина

Вследствие обстрела Харькова КАБами, который оккупанты совершили днем 17 мая, число погибших возросло до четырех. В больнице умер 33-летний раненый мужчина.

Количество пострадавших также увеличилось – с 29 до 31. Об этом 18 мая сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших вследствие вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех – сегодня в больнице скончался 33-летний мужчина. 16 человек лечатся на стационаре, двое – в тяжелом состоянии", – написал он в официальном Telegram-канале.

По состоянию на 08:30 утра субботы Синегубов сообщал, что количество пострадавших выросло до 31. Ранее было известно о 29 раненых.

Кроме того, по словам Синегубова, в 17:00 пятницы оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района из РСЗО. Поврежденное частное домовладение, ранение получил 53-летний мужчина.

В 12:30 в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела КАБ частично было разрушено здание административного корпуса больницы, повреждены многоэтажные дома, детсад. Ранена одна женщина.

Ситуация на Харьковском направлении фронта

По словам руководителя области, на Харьковском направлении зафиксированы две попытки противника прорвать украинскую оборону на направлениях Глубокое-Липцы и Бугроватка-Старица.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что в районе Волчанска украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, сообщил Синегубов. Подразделения украинских войск успешно отразили три вражеских атаки.

Продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка – Ивановка и Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется силами обороны, заявил руководитель Харьковщины.

Эвакуация в Харьковской области

В настоящее время 2 726 местных жителей эвакуированы из Чугуевского района, 4 037 – из Харьковского, 118 – из Богодуховского. Кроме того, 3026 человек эвакуированы волонтерами.

В общей сложности эвакуированы 9907 человек, информировал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ около 15:37 в пятницу атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели взрывы, вследствие прилетов вспыхнули пожары.

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