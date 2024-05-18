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Число погибших из-за удара РФ по Харькову выросло: в больнице умер 33-летний мужчина

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Число погибших из-за удара РФ по Харькову выросло: в больнице умер 33-летний мужчина

Вследствие обстрела Харькова КАБами, который оккупанты совершили днем 17 мая, число погибших возросло до четырех. В больнице умер 33-летний раненый мужчина.

Количество пострадавших также увеличилось – с 29 до 31. Об этом 18 мая сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших вследствие вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех – сегодня в больнице скончался 33-летний мужчина. 16 человек лечатся на стационаре, двое – в тяжелом состоянии", – написал он в официальном Telegram-канале.

По состоянию на 08:30 утра субботы Синегубов сообщал, что количество пострадавших выросло до 31. Ранее было известно о 29 раненых.

Кроме того, по словам Синегубова, в 17:00 пятницы оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района из РСЗО. Поврежденное частное домовладение, ранение получил 53-летний мужчина.

В 12:30 в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела КАБ частично было разрушено здание административного корпуса больницы, повреждены многоэтажные дома, детсад. Ранена одна женщина.

Число погибших из-за удара РФ по Харькову выросло: в больнице умер 33-летний мужчина

Ситуация на Харьковском направлении фронта

По словам руководителя области, на Харьковском направлении зафиксированы две попытки противника прорвать украинскую оборону на направлениях Глубокое-Липцы и Бугроватка-Старица.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что в районе Волчанска украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

Число погибших из-за удара РФ по Харькову выросло: в больнице умер 33-летний мужчина

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, сообщил Синегубов. Подразделения украинских войск успешно отразили три вражеских атаки.

Продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка – Ивановка и Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется силами обороны, заявил руководитель Харьковщины.

Число погибших из-за удара РФ по Харькову выросло: в больнице умер 33-летний мужчина

Эвакуация в Харьковской области

В настоящее время 2 726 местных жителей эвакуированы из Чугуевского района, 4 037 – из Харьковского, 118 – из Богодуховского. Кроме того, 3026 человек эвакуированы волонтерами.

В общей сложности эвакуированы 9907 человек, информировал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ около 15:37 в пятницу атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели взрывы, вследствие прилетов вспыхнули пожары.

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