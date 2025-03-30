'Чрезмерная оценка': в комитете ВР по нацбезопасности прокомментировали информацию о возможном наступлении армии РФ

В Комитете Верховной рады по национальной безопасности прокомментировали информацию медиа о новом возможном наступлении армии РФ – в прогнозах было сказано, что оно может начаться "ближайшими неделями" по всему фронту и продлиться до конца 2025 года. На самом же деле такая оценка ситуации является чрезмерной.

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Однако ввиду того, что фронт сейчас растянут на тысячу километров, российское войско на некоторых участках может попытаться вести активные наступательные действия. Об этом "Суспільному" сказал секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Армия РФ может попытаться вести активные наступательные действия, как она делала это на Покровском направлении. А наступать по всей линии фронта, растянутой на тысячу километров, – это нереально, учитывая современные методы ведения боевых действий. У России сейчас нет достаточных сил, чтобы наступать сразу на нескольких направлениях", – отметил он.

Коллега Костенко по парламентскому Комитету по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что количество российских войск, участвующих в войне против Украины, остается "более или менее устойчивым". Это 570-580 тысяч российских военнослужащих – эта цифра включает тех оккупантов, которые расположены на территории РФ в непосредственной близости от Украины.

"Поэтому говорить о каком-то резком росте количества их войск – таких оснований нет. А говорить о способности РФ наступать по тысячекилометровой линии фронта – чрезмерная оценка. То, что она (армия РФ - Ред.) будет пытаться атаковать на отдельных участках, в частности, на южном и восточном направлениях, то она это делает постоянно", – подчеркнул нардеп.

Что касается ситуации на границе с Сумской областью, то Костенко признал, что у россиян там стоит большая группировка войск, но ВСУ их сдерживают.

"По разным оценкам, это до 80 тысяч (российских военных – Ред.). И если мы там провалим оборону, то они будут двигаться. Там есть группировка украинских войск, которая это контролирует. Поэтому они (армия РФ – Ред.) могут зайти на нашу территорию. Но для этого нам нужно делать все, что не произошло. В первую очередь, это ресурсы, обученный личный состав, снаряжение и вооружение", – резюмировал он.

Напомним: в статье Associated Press, которую прокомментировали нардепы, говорилось, что российская оккупационная армия готовится начать новое наступление по всей линии фронта в ближайшие недели. Таким образом агрессор хочет максимально усилить давление на Украину и укрепить свою переговорную позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина и Европа находятся "на решающем этапе" войны с Россией. В то же время Москва не показывает, что хочет мира.

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