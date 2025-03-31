Что будет делать Украина, если Россия нарушит перемирие в Черном море: ответ ВМС

Если Российская Федерация нарушит договоренности о "тишине" на Черном море, Украина будет реагировать. Это, в частности, касается выхода военных кораблей РФ из восточной части акватории.

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Потенциальный сценарий нарушения соглашения прокомментировал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. 30 марта в эфире телемарафона он заявил, что некоторые действия окупантов определены как несоблюдение "перемирия" на море.

Он напомнил слова главы МО Рустема Умерова о том, что Россия не может покидать восточную часть акватории.

"Это тоже уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны – что, конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Умеров так же озвучивал требование о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться. Это побережье российское, и где они фактически находятся уже длительное время", – объяснил Плетенчук.

Для нашей страны прекращением огня в Черном море, прежде всего, является остановка обстрелов портовой инфраструктуры. В то же время право бить по российским военным кораблям остается.

"И да, это о безопасности. Это о том, какие объекты нельзя поражать во время "перемирия". Это, конечно, касается постоянной работы нашего зернового коридора и возможности приобретать экспортные способности. Что касается непосредственно военных целей – как вы знаете, из того, что было озвучено представителями украинского МИД, на военные объекты, такие как корабли например, это не распространяется", – добавил спикер.

Как ранее писал OBOZ.UA, 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о безопасности судоходства в Черном море могло бы распространяться не только на корабли, но и на портовую инфраструктуру. Но сейчас, без гарантий мониторинга ситуации, говорить об этом рано.

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