Что будет, если не обновить данные до 16 июля: разъяснение для военнообязанных

Поскольку вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации предоставил на обновление персональных данных только 60 дней, этот срок истекает 16 июля. После указанной даты за необновленные данные украинцы несут административную ответственность.

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Уголовная ответственность может угрожать только уклоняющимся с так называемой "боевой повесткой" на руках. Кому, за что и какая ответственность грозит, OBOZ.UA рассказали юристы.

Прежде всего напомним: обновить свои данные должны все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, призывники и резервисты, забронированные лица и отсрочка, а также военнообязанные женщины. Административная ответственность за невыполнение требований мобилизационного закона допускает только штрафы.

"К тем нарушителям, которые не успеют в течение 60 дней обновить свои данные, будут применять административный штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут присылать по любому адресу, который есть в базе ТЦК (и эта повестка будет считаться должным образом врученной)", – говорит эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица.

Сначала не исполнение норм закона о мобилизации ведет к повестке. Ее пришлют по почте, или при случае – вручат лично. Оплата штрафа, объясняют адвокаты, является лишь следствием нарушения. Неявка на следующую повестку станет уже новым нарушением. И количество таких вызовов не ограничено.

Если военнообязанный не явился за повесткой, ТЦК должен направить запрос в отдел полиции с просьбой произвести его административное задержание. Если в течение 5 дней этого не произошло, человеку присылают другой документ - "требование". То есть не рекомендацию, а обязательство прийти в военкомат.

Военнообязанный может не платить штраф и не явиться за повесткой в ТЦК только по уважительной причине. Такова болезнь, препятствия техногенного характера, военные действия и смерть близких родственников. Но и об этом следует сообщить в ТЦК не позднее трех дней от даты, указанной в повестке.

Если почта не может вручить письмо под расписку или человек отказался его взять, то документ возвращается в ТЦК. После этого в течение 10 дней представители военкомата могут обратиться в суд с требованием приостановить военнообязанное действие водительских прав и наложение других административных взысканий.

"Если уклоняющийся не уплатит штраф, то его имущество могут даже продать прямо с аукциона. Осуществляется описание, у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например, квартиры, то налагается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать", – заверил юрист по военной тематике и мобилизации Антон Ревенко.

Женщины, исключенные из военного учета, конечно, могут не обновлять данные. Однако в Украине военнообязанными медикини практически всех специальностей, включая фармацевтику, стоматологию и медсестринство.

Женщинам-медикам разрешено пересекать границу, даже если они состоят на военном учете. Под исключение попали только украинки, которые служат по контракту или работают на государственной службе.

Уголовная ответственность может угрожать только тем, кто, не имея отсрочки, прошел ВЛК и был признан годным. То есть речь идет о военнообязанных, получивших так называемую "боевую повестку", но без уважительной причины в ТЦК не пришли. За это могут до 5-ти лет лишить свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения законодательство предусматривает административную ответственность за изменение места жительства без разрешения уполномоченного представителя ТЦК и СП. Но о запрете на передвижение по территории Украины речь не идет.

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