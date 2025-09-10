Что грозит за отказ от боевой повестки: детальное объяснение

Боевая повестка, или мобилизационное распоряжение, является финальным документом перед отправкой военнообязанного на службу. Отказ от ее получения может иметь серьезные правовые последствия для военнообязанных.

Игнорирование повестки не освобождает гражданина от обязанности проходить мобилизацию. Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристы.UA".

По словам специалиста, отказ от получения повестки может стать основанием для уголовного производства.

"Если Вы не имеете решения суда или оформленной отсрочки, то отказ от повестки на отправку приведет к открытию уголовного производства по статье 336 УКУ", – отметил Дерий.

Детали

К юристам обратился гражданин, который намерен обжаловать решение военно-врачебной комиссии, и отметил, что не получил на руки копию заключения ВВК. По словам юриста, ни отсутствие документа, ни процесс обжалования решения комиссии не останавливают мобилизацию.

Исключение возможно только в случае, когда лицо имеет официально оформленную отсрочку или судебное решение об обеспечении иска. В такой ситуации мобилизационные мероприятия могут быть временно приостановлены.

Чем грозит игнорирование повестки

Юрист напомнил, что уклонение от призыва по мобилизации в особый период наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Таким образом, игнорирование боевой повестки без законных оснований на отсрочку может обернуться для военнообязанных реальным тюремным заключением.

