Что на самом деле произошло на железной дороге под Киевом: в Генштабе раскрыли детали

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали причину повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. Поздно вечером 13 сентября в поезде, перевозившем военный груз, сдетонировали боеприпасы.

Личный состав не пострадал, сообщили в Генштабе ВСУ в комментарии "Суспільному". Движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона пришлось отцепить.

Подробности взрывов в Киевской области

Отмечается, что одиночная детонация боеприпасов произошла 13 сентября после 23:30 и вызвала повреждение железнодорожного полотна на территории Киевской области.

На месте инцидента работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а пиротехническая служба обследует территорию. Причину детонации боеприпасов установит расследование и служебная проверка, сообщили в Генштабе ВСУ.

Что предшествовало

В Фастовском районе Киевской области незадолго до полуночи 13 сентября прогремели взрывы, не связанные с воздушной атакой РФ. В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся.

Впоследствии стало известно, что причиной взрывов стала детонация боеприпасов, которые перевозились по железной дороге. Это привело к повреждению железнодорожной инфраструктуры.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский уточнил, что чрезвычайное происшествие произошло под Бояркой: в зону чрезвычайной ситуации попал поезд 73 Харьков – Перемышль. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжили поездку поездом, 21 пассажира подвезли до Киевского вокзала автобусом.

После взрывов три женщины получили острую реакцию на стресс, поэтому им оказали медицинскую помощь.

Из-за аварийного повреждения инфраструктуры под Киевом десятки пассажирских поездов вынуждены курсировать по объездным маршрутам через Коростень и Триполье-Днестровское, что вызывает значительные изменения в графике. Часть рейсов уже задерживается на несколько часов.

