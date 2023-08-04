'Что несешь миру, с тем сам и остаешься': Зеленский дал понять Путину, что война возвращается в Россию. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул кровавому главе РФ Владимиру Путину на возвращение войны в Россию. Украинский гарант отметил, что справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире.

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Об этом Зеленский заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу 4 августа. По его словам, что человек несет в этот мир, с тем самым и оказывается в конце (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гарант рассказал о заседании Ставки главнокомандующего ВСУ: "Первое – Ставка. Заседание было длительное, значительно дольше запланированного. Подробно разобрали ситуацию на передовой, все направления – те, где держим оборону, те, где шаг за шагом двигаемся вперед. Докладывали командующие: главком Залужный, генерал Сырский, генерал Тарнавский. Детально проговорили, как именно и в какие сроки, каким обеспечением, какой логистикой будет больший результат для Украины".

По его словам, производство боеприпасов и оружия в Украине осуществляется украинским оборонно-промышленным комплексом.

"Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, еще мешающую производителям. Докладывал министр стратегпрома Камышин. Результат будет. Черное море и продовольственный экспорт, безопасность наших портов – докладывали командующий ВМС, чиновники, руководители разведки. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу", – добавил Зеленский.

Как отметил президент, украинский продовольственный экспорт – ключевой фактор стабильности продовольственных рынков.

"И работаем со всеми нашими партнерами и в регионе, и в целом в мире, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Кстати, завтра в Джидде – в Саудовской Аравии – начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по формуле мира. Многие страны будут представлены, разные континенты, в том числе и государства Глобального Юга. Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстр будет мир в реализации формулы мира", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Саудовскую Аравию за недавнюю встречу в таком же формате в Копенгагене.

"Мы шаг за шагом двигаемся к Глобальному саммиту мира. Очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем! Освобождение украинской земли от оккупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности – это возвращение покоя международным отношениям и стабильности глобальной жизни. Благодарен всем, кто поддерживает формулу мира и уже приобщился к общим усилиям для полной реализации формулы", – заявил президент.

Также он заявил, что сегодня имел возможность еще раз поблагодарить всех, кто в Соединенных Штатах Америки помогает Украине защищать свободу.

"Обеим партиям, Конгрессу, президенту Байдену, каждой американской семье и сообществу. Американское лидерство действительно жизненно важно. И не только для свободы в нашем регионе – это глобальные вещи. И на встрече с Кристофером Кристи, одним из влиятельных деятелей американской политики, членом Республиканской партии, мы говорили именно о том, насколько важно усиливать поддержку свободы, поддержку демократии, и я благодарен за то, что господин Кристи – из тех людей, кто стремится видеть ситуацию своими глазами. Свой визит в Украину он начал с посещения Бучи. полностью видишь, что несет Украине и всей Европе, всему свободному миру российская агрессия", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он рассказал и о том, что сегодня был и доклад руководителя СБУ Василия Малюка и поблагодарил всех украинских защитников.

"Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад – государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься. Спасибо всем нашим героям! Спасибо всем в мире, кто поддерживает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто приближает реализацию формулы мира! Должны победить. И победим! Слава Украине!" – резюмировал президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Оно прошло достаточно напряженно и продолжалось три часа.

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