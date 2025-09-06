Гораздо важнее на встрече европейских лидеров и президента Зеленского были заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он сказал, что участники этой коалиции обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет. Я считаю, что более реалистичным, чем Эмманюэль Макрон, является канцлер Германии Мерц. Он говорит о том, что ни о каких немецких войсках на территории Украины не дискутирует. Это правильно, потому что никаких войск нет и не будет в ближайшее время. А вот о дальнобойных ракетах стоит говорить. Европейцы должны помогать Украине их производить и давать возможность Киеву их получать. А самое главное – предоставить Украине право бить этими ракетами по российской территории.

Далее текст на языке оригинала.

Якщо є якась надія, що у 20-х, 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, то тільки у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ. Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, але нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворились на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії.

Також потрібні удари по військових обʼєктах РФ, в тому числі й тих, що знаходяться під землею. Тільки за таких умов ми можемо сподіватись, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР та КНДР. Поки що ніхто у Москві взагалі не думає в цьому напрямку.