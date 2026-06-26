Что-то слишком часто многие эксперты-журналисты употребляют словосочетание "Путин-переговоры". Обычно многие из коллег никогда вживую не общались в реальности с экспертами, правительственными чиновниками или высокопоставленными лицами РФ. Да и с украинскими руководителями тоже. Коллеги, я вам облегчу жизнь, как человек, имеющий большой опыт личного общения (мы, ялтинцы, общались со многими в Ливадии и понимаем психотип этих русских особей)...

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Далее текст на языке оригинала.

Запам'ятайте: Путін ніколи не піде на жодні переговори з Україною. Для нього це означає кінець – політичну смерть. А коли на цьому наполягають очільніки України, ЄС, окремих країн ЄС – це просто вишукана дипломатична техніка.

Не треба дезорієнтовувати читачів-глядачів, разганяючи тему "переговорів, вікна для переговорів" та іншу хрєнь.

Рускіє розуміють слово "переговори" як синонім капітуляції іншої сторони під рускім диктатом.

Це все.