Что происходит с российской боевой авиацией: какие потери она понесла на войне в Украине и сколько ВПК произвел самолетов

На прошлой неделе появилась пока не подтвержденная официально, но очень интересная информация об отмене российской программы самолета ДРЛО А-100 – а это говорит о полном провале российских разработок в этой категории. И если самолеты дальнего радиолокационного обнаружения – это высокотехнологическая и доступная не каждой стране (особенно находящейся под санкциями) разработка, то провал куда более простого аналога Ан-2 – ЛМС-901 "Байкал" – говорит о куда более глубоких проблемах авиастроения в РФ. И возникает вопрос: а что же с боевой авиацией? Как у российского ВПК обстоят с этим дела?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Российская боевая авиация за время полномасштабного вторжения в Украину понесла тяжелейшие потери, какие не несла ни в одной другой войне за все время существования такого образования, как Российская Федерация.

Согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на конец мая 2025 года ВКС РФ понесли потери уничтоженными и поврежденными в количестве 372 боевых самолетов. Согласно верифицированным данным, потери составляют 141 боевой самолет, из которых 124 безвозвратно потеряны, 17 были повреждены.

С учетом пропорции относительно верифицированной информации и реальной, с максимальной планкой в 2,5, можно говорить о достаточно высокой достоверности официальной информации Генштаба ВСУ.

И, казалось бы, с настолько высоким показателем потерь российский военно-промышленный комплекс должен был запустить процесс повышенного производства, ну или хотя бы восстановления, модернизации, ремонта консервированной авиации и так далее. Точно так же, как это делалось с танками, ББМ и артиллерией.

Но так ли получилось, как, по идее, должно было быть? Смогла ли нарастить Россия производство боевых самолетов?

Производство боевой авиации в России

Я не первый год уже веду наблюдения за поставками российской боевой авиации в войска и не единожды их описывал. Но по мере развития полномасштабной войны и перехода российской экономики на военные рельсы, со всеми вытекающими последствиями для ВПК, резкого прироста производства боевых самолётов как не было, так и нет.

Наглядно это видно по поставкам боевой авиации в состав ВКС РФ начиная с 2014 года, который в современной России стал рекордным по количеству переданных самолетов в войска.

2014 год – 101 самолет;

2015 – 89;

2016 – 72;

2017 – 49;

2018 – 51;

2019 – 20;

2020 – 23;

2021 – 20;

2022 – 29;

2023 – 26;

2024 – 28.

А теперь самое интересное: сколько же было с начала 2025 года и по состоянию на сегодняшний день передано в ВКС РФ боевых самолетов?

Су-35, многофункциональные истребители, – ВКС РФ получили в количестве четырех новых самолетов двумя партиями 29 марта и 12 мая. То есть Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) сохраняет неизменный показатель производства – один истребитель Су-35 в 1-2 месяца.

Су-34, фронтовые бомбардировщики, являющиеся основными носителями КАБ, были с начала 2025 года переданы в количестве двух единиц, то есть – всего одна партия от 19 апреля!

Отдельно хочу заметить, что Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ) в 2024 году передал ВКС РФ в общей сложности 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34, шестью партиями. То есть стабильным показателем производства на данном предприятии был один фронтовик Су-34 в месяц. И в связи с этим возникает вопрос: а что не так в 2025-м, если по состоянию на конец мая была всего одна передача, да и то всего двух Су-34?

Су-57, многофункциональный истребитель, почти пятого поколения. ВКС РФ с начала 2025 года получил всего одну партию в апреле – две единицы.

Таким образом, по состоянию на конец мая, то есть за первые 5 месяцев 2025 года, ВКС РФ получили 8 новых самолетов. Очевидно, что это далеко не рекордные показатели даже в сравнении с самыми "бедными" годами. Но что самое важное, несмотря на колоссальные потери ВКС РФ в Украине, мы не видим какого-то резкого увеличения производства на уровне пусть не 2014 года, но хотя бы 2018-го.

Но нет. Стагнация, а судя по началу 2025 года, даже тенденция к снижению.

Но отдельно я бы хотел еще уделить внимание тому, а какие именно типы боевых самолетов ВКС РФ потеряли в ходе боевых действий в Украине – согласно верифицированным данным.

Верифицированные потери ВКС РФ в Украине

Российские оккупанты потеряли следующее количество боевой авиации (без учета военно-транспортной и разведывательной компонент):

Су-35 – 7 уничтоженных;

Су-34 – 38, из которых 33 уничтожено, 5 повреждено;

Су-30 – 13 уничтоженных;

Су-27 (не производится) – 3, уничижено 2, поврежден 1;

Су-25 (не производится) – 40, уничтожено 38, повреждено 2;

Су-24 (не производится) – 14, уничтожено 12, повреждено 2;

Су-57 – 1 поврежден;

МиГ-31 (не производится) – 3 уничтоженных.

Повторюсь, это именно верифицированные данные, которые позволяют оценить реальные потери боевой авиации: как производимой, так и находящейся в категории отсутствия производства и окончательных, безвозвратных потерь.

Выводы

Производство боевой авиации в России на сегодняшний день демонстрирует один из самых низких показателей за последние 10 лет. Россия не может вывести эту отрасль из состояния стагнации, начавшегося в 2018-2019 годах. Тогда низкие показатели производства пояснялись отсутствием потребности в большем количестве авиации, но война в Украине показала, что проблема совсем в другом.

В условиях действующих санкций и деградации технических, технологических процессов производство снижается либо закрывается. При нынешних показателях и тенденциях ВПК России не имеет возможности полноценно компенсировать потери боевой авиации.

Демилитаризация и денацификация идут строго по плану!