Покровск. Проблема адаптивности.

Ситуацию в Покровске регулярно обсуждают в СМИ и делаются многочисленные заявления о судьбе обороны города, от, максимально идиотских, мол, город окружён, до, панических – из Покровска уже сейчас нужно выводить гарнизон. Примечательно то, что те, кто говорят об окружении, вообще не понимают ничего в военной терминологии и о том, что такое окружение, а те, кто говорят о выводе гарнизона, то же самое говорили про любой другой город, оказывавшийся под ударом, например, Угледар в августе 2023…

Но этот пост не о том, а том, чем настолько сложна ситуация в Покровске.

Накануне я уже публиковал материал по ситуации в городе и скажу, что за прошедшие сутки она осложнилась. Связано это с тем, что имея возможность РОВ закрепиться в микрорайоне Южный и накапливаться в детском садике "Росинка" и многоэтажках по улице Мемориальная, они принялись инфильтроваться в Собачник… Собачовку. Ранее, стабильно контролируемый СОУ район Покровска.

Как так случилось? Ответ прост. В Покровске РОВ применяют обновлённую тактику городских боёв. Они учатся, совершенствуются и не стоят на месте. Покровск и Купянск это то, что мы можем увидеть в ближайшее время в Сиверске, Константиновке и Лимане. Но, пока о тактике.

Начну издалека. Осенью 2024 года я опубликовал цикл статей посвящённых тому, что РОВ будут в 2025 воевать исключительно пехотой, поэтому для СОУ важным является подготовка к этой тактике и предотвращение пехотных прорывов, отличающихся от механизированных накатов.

Применение чрезмерной пехотной компоненты у РОВ обусловлено истощением механизированной компоненты, но, как бы мы не чморыли россиян, они смогли тактически адаптироваться к тому, что вместо десятков танков в час в накате им придётся наступать десятком чмобиков в час и адаптировали полевую тактику боевых действий.

Результат нашей неготовности к этому вызову – ряд проблемных зон, с самой проблемной на Новопавловском направлении. В то время как кто-то считал километры выхода в Днепропетровскую область по Кураховскуому выступу, я говорил, что это произойдёт в стыке Донецкой-Днепропетровской-Запорожской области… Плюс.

Но мы же сейчас не про поле, а про город. А в городе РОВ сейчас используют тактику не полноценных подразделений уровня отделение, взвод, рота, а минимального функционала ДРГ 2-3, 3-4, а порою даже одиночные штурмовики. При этом в городских условиях они практически все используют гражданскую одежду, что позволяет им успешнее инфильтроваться.

Разумеется, в Бахмуте и Авдеевке и других городах, РОВ так же переодевались в гражданку, но не настолько масштабно. Сейчас примерно 60-70% оккупантов в Покровске одеты в гражданскую одежду, что в учётом нахождения в городе гражданских осложняет работу по ним.

Далее, у них нет задачи вступать в прямую конфронтацию с СОУ. Наоборот, они стараются исключать огневой контакт. Их задача углубиться как можно дальше в город. Например, как это было на улице Молодёжной, куда дошла группа отчаянных суицидников, уже нейтрализованная, но – факт. Они дошли.

Помимо этого РОВ в Покровске применяют fpv-дроны с минимальной БЧ, но с батареей максимальной мощностью для того, чтобы разведывать переулки и кварталы, выявляя точки размещения СОУ и, не просто давая возможность нанести по этим локация удар, но обойти их стороной российским ДРГ инфильтровавшимся в город

Цель РОВ раскинуть своих одиночек-суицидников по городу, для последующего создания зон закрепления и накопления, которых по городу них пока не много и реально проблемным является именно микрорайон Южный, но не готовность к подобной тактике, ставшая следствием игнорирования перехода РОВ на войну исключительно пехотной компонентой и адаптивностью россиян к такой тактике, привела к тому, что мы сегодня не готовы к пехотным рашам в поле и к новому формату городских боёв.

Современная война это не только модные приборы ночного виденья и тактическая борода, это ещё и адаптивность к смене тактики противники на опережение. В этом вопросе от россиян мы отстали на год.

Будем догонять? Или…