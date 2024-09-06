Что сдерживает развитие украинской оборонки: депутаты решили бороться за потепление инвестиционного климата для ОПК

В Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли Украины. О перспективах отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и о том, что мешает ему развиваться еще лучше, рассказывает OBOZ.UA.

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Инициатором встречи, в которой приняли участие пять ассоциаций оборонной отрасли, около 30 компаний ОПК и десять народных депутатов из различных парламентских фракций, стала Временная специальная комиссия Верховной Рады по защите инвесторов.

Основной темой разговоров была констатация факта, что инвесторов у нашей оборонки фактически нет. Выживают сами как могут, и с этим положением надо что-то делать. Но началось заседание с позитива.

"За 2,5 года полномасштабной войны наш ОПК сделал огромный скачок, я бы сказала, квантовый. Скачок в плане инноваций, новых разработок, производства. Объемы производства вооружений и боеприпасов выросли в шесть раз! Ни один сектор экономики за годы независимости Украины так быстро не рос", – сказала председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите инвесторов Галина Янченко.

На этом, собственно, позитив иссяк. Как выяснилось, в настоящее время предприятия отечественного ОПК способны производить продукцию на сумму 20 млрд долларов, но производят только на 6 млрд: закупки ограничиваются возможностями государственного бюджета. При этом экспорт продукции, который может принести отрасли и государству живую валюту, фактически запрещен. Нет, юридически он разрешен, но при этом там столько препонов, что все участники рабочей встречи прямо так и говорили – "запрещен".

"Сейчас основные предприятия ОПК работают в очень узком секторе прибыльности, который установило правительство. Она ограничивается 5-7%. Только для дронов прибыльность установлена на уровне 25%. Нет льготных кредитов – государственная программа "5-7-9" для оборонных предприятий не работает. А об иностранных инвестициях вообще говорить не приходится: кто же будет инвестировать средства в воюющую страну, где такие риски – обстрелы и так далее", – сказал заместитель председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергей Высоцкий.

Одним словом, ключевая проблема оборонной отрасли Украины – доступ к финансам, которые способствовали бы развитию и еще большему производству вооружений.

"Сфера ОПК – одна из самых зарегулированных. Задача нашей группы – разрегулировать хотя бы часть рынка и масштабировать производство. Результаты будут просто колоссальные. Если решить проблему с экспортом, а это минимум на 15 млрд долларов ежегодно, то наши производители не только получат необходимые им средства. Оборонка по валютной выручке может выйти на уровень аграрного сектора и экспорта IT-услуг", – резюмировала Галина Янченко.

Но пока что с валютной выручкой все плохо. Ее нет, а валюта как раз жизненно необходима.

"Во многих высокотехнологичных производствах доля компонентов иностранного производства доходит до 95%. Да что высокотехнологичных… Мы броню покупаем за границей – в Украине она не производится", – посетовал Сергей Высоцкий.

Одним словом, украинский оборонно-промышленный комплекс выживает сейчас не благодаря поддержке государства, а просто каким-то чудом и первоочередная задача – это все изменить к лучшему.