'Чтобы не привело к эскалации': Шольц сказал, изменит ли позицию по поставкам Украине ракет Taurus

Германия должна продолжать поддерживать Украину, но не на средства социальных и других программ в своей стране. Также помощь Киеву не может привести к дальнейшей "эскалации" в войне с Россией.

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Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов в Бундестаге 13 ноября. Он отметил свой вклад в "отсутствие эскалации" в Украине.

"Мы должны обеспечить, чтобы у Украины были перспективы как демократическая, суверенная нация. Она не должна остаться одинокой, и этот вопрос должен обсуждаться. Мы подтверждаем нашу солидарность и поддержку Украине, она может положиться на нашу страну и нашу солидарность. Неизменной остается необходимость для нас сделать все, чтобы помочь Украине", – сказал Шольц.

Однако, по его словам, важно также делать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации в этой войне и прямого участия в ней Германии.

Он, в частности, заявил, что внес личный вклад в то, чтобы не допустить эскалации. Шольц повторил свою неизменную позицию по поводу запрета передачи Украине дальнобойных ракет и сказал, что гордится тем, что не дал на это разрешение.

Канцлер ФРГ добавил, что Германия, оказывающая наибольшую в Европе помощь Украине, также должна заботиться о том, "чтобы не было эскалации".

"Повторяю собственную позицию: я против того, чтобы поставленным нами оружием могли бить в глубь территории России. И я не изменю позицию по поставкам крылатых ракет из Германии", - заявил Шольц.

При этом он признал, что эта тема станет одной из главных, обсуждаемых во время предвыборных кампаний.

Также Шольц поднял тему денег на помощь Украине в бюджете ФРГ. Он заявил, что категорически против того, чтобы поддержка Киева происходила за счет социальных программ и инвестиций в собственную экономику.

"Не может и не должно, с моей точки зрения, быть так, чтобы поддержка Украины вела к сокращению пенсий, соцпомощи и здравоохранению немцев", - заявил Шольц.

При этом он подчеркнул: переговоры о будущем Украины не могут быть без Украины. Он добавил, что ФРГ должна позаботиться, чтобы Украина как суверенная нация имела хорошие перспективы в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA:

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил график досрочных выборов парламента, который согласовали основные партии, представленные в Бундестаге. Согласно ему 16 декабря состоится голосование по вотуму доверия канцлеру Олафу Шольцу. В случае его проигрыша, выборы в парламент ФРГ состоятся 23 февраля 2025 года.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в бюджетном комитете парламента ФРГ, писало, что Германия сможет предоставить Украине большую часть обещанных 4 млрд евро (4,3 миллиарда долларов) помощи, даже если не сможет вовремя утвердить бюджет на 2025 год из-за роспуска коалиционного правительства.