'Чушь': в Пентагоне отвергли обвинения о причастности США к ударам по России

США не предоставляют Украине разведданные для ударов по территории России. А упреки Кремля на этот счет не что иное, как чушь.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге в четверг, 2 марта. Он прокомментировал информацию о "вылазке на российскую территорию украинских ВРГ". Его слова, в частности, цитирует National Post.

"Что касается вопроса об Украине и вероятных ударах беспилотников, о которых сообщали СМИ, здесь есть несколько моментов. Я видел некоторые сообщения в прессе со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют Украине разведданные для проведения подобных операций. В первую очередь, хотел бы сказать , что у меня нет никакой информации о том, проводила ли Украина подобные операции. И могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является чепухой", – сказал журналистам представитель Пентагона.

При этом Патрик Райдер подчеркнул, что США не воюют с РФ и не стремятся к этой войне.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к войне с Россией. Мы сосредоточены исключительно на поддержке Украины, чтобы она могла защитить себя. И это то, что мы будем продолжать делать", сказал Райдер.

Кроме того, представитель Пентагона подчеркнул, что американская сторона регулярно консультируется с украинцами относительно надлежащего применения вооружения, предоставляемого США.

Напомним, что в Москве устроили новую провокацию, обвинив "украинскую ДРГ" в прорыве в Брянскую область. На этот раз там заявили о том, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус.

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