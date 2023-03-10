CNN раскрыла детали тайных переговоров между Украиной и Россией по ''Азовстали'': как договаривались о выводе бойцов

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал ужасным, но мощным символом сопротивления, приютив около 2600 военных и гражданских лиц в то время, как этот объект неделями подвергался российским бомбардировкам. Российский диктатор Владимир Путин в апреле 2022 года приказал "затянуть удавку" вокруг огромного заводского комплекса, а тем временем небольшая группа собиралась начать тайные переговоры о прекращении осады.

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Детали переговоров между Украиной и Россией о выводе бойцов с территории завода эксклюзивно сообщило издание CNN. Отмечается, что в них приняли участие два путинских генерала и украинский законодатель, в прошлом – советский десантником.

Что известно об участниках переговоров

По данным издания, Украину представлял народный депутат Украины от Донецкой области и ветеран советско-афганской войны Александр Ковалев. Россию – два высокопоставленных генерала из ГРУ: генерал-лейтенант Владимир Алексеев, второй по рангу командир разведки, и генерал-майор Александр Зорин, оба родились в Украине.

Журналисты отметили, что Алексеев в последние годы был связан с рядом дерзких международных инцидентов. Речь идет, в частности, о широкомасштабной злонамеренной киберактивности, направленной на подрыв демократических процессов в Америке, а также отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Англии смертельным нервно-паралитическим веществом. В США и Британии на Алексеева наложены санкции.

Другой русский переговорщик, Зорин, был посланником Путина в Сирии и играл активную роль в переговорах между режимом президента Башара Асада и повстанцами.

Что касается Ковалева, то его офис в Киеве расположен в неприметном административном здании, в нескольких минутах ходьбы от Верховной Рады Украины. Депутат представляет избирательный округ Донецкой области на востоке страны, где он проводил кампанию по отмене государственного закона, закрепляющего украинский язык как официальный. В прошлом лояльность Ковалева к РФ уже попадала под пристальное внимание. В частности, в 2014 году он был обвинен в помощи побега "беркутовцев", устроивших вооруженный разгон Майдана.

Ковалев вспомнил, что когда российское наступление на Мариуполь и "Азовсталь" затянулось, он думал о том, что кто-то должен попытаться остановить это безумие: "Не все люди хотят войны. Многие понимают, что это плохо, и каждый на своем уровне пытается найти лазейку для маленького примирения".

Ковалев заверил издание, что до него было 11 неудачных переговорных миссий, поэтому он предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову свою помощь. Тот, хоть и сомневался, согласился.

Процесс переговоров

Впервые Ковалев уехал на оккупированную РФ территорию 25 апреля 2022 года. Он был шокирован разорением Мариуполя, которое произошло за столь короткое время. Весь тот день депутат провел с генералом по прозвищу "Дон" Андреем Сычевым, отвечавшим за руководство штурмом Мариуполя. Первоочередной целью переговоров, по словам украинского представителя, было освобождение гражданских с территории комбината.

В начале мая ООН и "Красный Крест" вывезли из "Азовстали" сотни людей: женщин, детей и раненых. Но солдаты остались, и русские удары по заводу возобновились.

Второй раз Ковалев приехал в Мариуполь 9 мая, когда в РФ праздновали день победы. Буданов настоял, чтобы на встрече присутствовал его первый заместитель Дмитрий Усов, поэтому РФ также усилила свою "игру" – на переговоры прибыли Алексеев и Зорин.

Во время третьего визита украинской стороны в Мариуполь состоялась встреча российских генералов, руководивших кровавой войной, с украинскими офицерами, которые Москва изобразила как "неонацистов". В тот день Зорин и Алексеев встретились с, по меньшей мере, шестью защитниками, среди которых был руководитель батальона "Азов" Денис Прокопенко.

"Это те моменты, за которые мы беспокоились. Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат", – рассказал Ковалев.

По его словам, условия были просты: украинские военные должны были прекратить боевые действия, сдать завод и перейти под российскую опеку. Вечером того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что началась эвакуация украинских военных из "Азовстали".

Выход защитников из "Азовстали"

17 мая 2022 года украинские военные покинули территорию меткомбината. Состояние их здоровья оставляло желать лучшего. Ковалев отметил, что при виде защитников понял, что усилия не были напрасными.

Женщины и мужчины, украинские военные, сложили оружие, и уже в качестве пленных их отвезли в Еленовку. Ковалев смог получить доступ к солдатам 18 мая в "ДНР", где снял на видео условия их содержания, а также врачей, оказывавших им помощь. Это был последний раз, когда он видел их.

Другой украинский собеседник, также участвовавший в переговорах, сообщил изданию, что сегодня в лагере в Еленовке остаются около 2 000 бойцов "Азовстали". Ковалев говорит, что он до сих пор работает над тем, чтобы вернуть их домой, возможно, с помощью одного из регулярно происходящих обменов пленными.

Журналисты сообщили, что украинское правительство признало работу Ковалева. В письме главе украинского парламента начальник военной разведки Буданов написал, что "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины".

Депутат, рискуя "собственной жизнью и здоровьем, был единственным, кто сопровождал защитников Мариуполя и Азовстали к местам заключения... что само по себе является большим поступком", отметил Буданов.

В ГУР не стали комментировать изданию работу Ковалева, однако подтвердили, что Усов участвовал в переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– офицер бригады "Азов" Мария рассказала, что защитникам легендарного Мариуполя, который почти полностью уничтожили российские оккупанты, было тяжело держаться под бешеным давлением врага, поскольку ситуация становилась хуже с каждым днем. Однако мужественные защитники Украины держались до последнего;

– об аде, через который прошли защитники Мариуполя на "Азовстале" и о том, что они пережили в плену у врага, также рассказал морской пехотинец Ростислав Приступа с позывным "Янтарь", который защищал Мариуполь с первых минут вторжения. Уроженец Ривненщины два месяца провел на "Азовстали", где получил тяжелое ранение.

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