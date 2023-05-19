Дал команду выводить самолеты из-под удара: комбриг рассказал, как удалось сохранить украинские штурмовики Су-25 в начале полномасштабной войны

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину российские ракеты "уничтожили" не подлежащие ремонту украинские самолеты. Все боеспособные штурмовики Су-25 удалось вывести из-под удара. У украинских летчиков был план действий на случай российской агрессии.

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Об этом рассказал командир бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова полковник Сергей Самойлов в интервью Armyinform.

Он отметил, что однозначной информации о том, что "само завтра начнется", у них не было. Однако украинские летчики готовились к началу большой войны, у них были боевые распоряжения на случай разных сценариев.

По словам Самойлова, 23 февраля он собрал всех заместителей и командиров эскадрилий. В тот день самолеты выполняли плановые вылеты, и полковник провел разбор полетов.

А уже ночью полковника вызвали на видеоконференцсвязь с командованием. Командующий Воздушными силами собрал селекторное совещание.

"Командующий сказал, что есть большая вероятность атаки именно в эту ночь… И это произошло!", – вспоминает те события Сергей Самойлов

И уже в ту ночь весь вираж-планшет – система обнаружения воздушных целей – стал красным. Это Россия готовилась начать ракетную атаку на Украину.

"Я дал команду выводить самолеты из-под удара. К утру 24 февраля все самолеты были заправлены, с боекомплектом. Вывод из-под удара прошел у нас хорошо, без потерь", – рассказал полковник.

В 4 утра российские ракеты прилетели по старым координатам и по тем самолетам, которым бы никакой ремонт не помог, сказал Сергей Самойлов.

Он также отметил, что помогло спасти украинские штурмовики в том числе и то, что после плановых вылетов 23 февраля их еще "не растащили по стоянкам".

"А потом началась боевая работа. Мне поступала информация от командиров и от разведчиков. Мы получали координаты, характер целей, я доводил задачу до своих летчиков. Так уже больше года мы работаем почти каждый день. С разных аэродромов, разными силами, то парами, то четверками - по-разному", - рассказал о сегодняшней боевой работе летчиков-штурмовиков полковник Сергей Самойлов.

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