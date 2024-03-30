'Дали все необходимые сигналы партнерам': Зеленский рассказал о шагах по усилению ПВО Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский после масштабных атак страны на энергетическую инфраструктуру Украины рассказал о шагах по усилению ПВО. Он отметил, что все партнёры получили важные сигналы.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном обращении. Отдельно он поблагодарил тех руководителей государств и правительств, чье лидерство именно сейчас проявляется, кто действительно выполняет договоренности и держит слово.

"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары. На энергетическое обескровление Украины. Мы дали все необходимые сигналы партнерам, все конкретные запросы. Каждый из них знает, в чем Украина нуждается, каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов", – отметил президент в своем обращении.

Отдельно он поблагодарил всех тех, кто привлечен к ликвидации последствий российских ударов и к защите объектов энергетики в разных уголках нашей страны.

"В разных регионах. Это много людей, которые буквально извлекают нормальную жизнь нашего государства. Работники ТЭС, инженеры, мастера на сетях, электромонтеры. Все, кто восстанавливает генерацию и поставки электричества", – заявил президент.

Также Зеленский персонально поблагодарил тех, кто особенно отличился своей работой в ликвидации последствий российских ударов и защиты объектов энергетики.

Кроме того, президент также сообщил, что минувшей ночью работали мобильные огневые группы по другим расчетам ПВО, в частности в Воздушных силах.

"Были убытки. Спасибо всем солдатам и командирам. За эти сутки отличились воины мобильных огневых групп на Днепровщине, Полтавщине, Херсонщине, нашей Одесщине", - поблагодарил президент.

Также Зеленский сообщил о том, что продолжается перезагрузка государственных институций.

"На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены. Сегодня есть новые указы - по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным", – резюмировал Зеленский, вероятно имея в виду кадровые ротации в ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, атаки России по украинской энергосистеме, сравнимые по масштабам с проведенной ею 22 марта, могут повторяться. При этом с времени года они не зависят, ведь цель РФ – положить украинскую энергосистему. Удара можно ждать каждый день.

В результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенную 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергоблоки обеих ТЭС находятся в разной степени разрушения - "от полного до более 50%".

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