Дальнобойные удары СБУ постепенно приближают справедливый мир для Украины, – Хмара

Дальнобойные удары и спецоперации Службы безопасности постепенно компенсируют разницу в военно-техническом и мобилизационном ресурсах между Украиной и РФ и приближают справедливый мир.

Об этом заявил и.о. Председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Украины, сообщили OBOZ.UA в пресс-службе СБУ.

"Своими асимметричными операциями и специальными мероприятиями мы постепенно боремся с неравенством на поле боя и приближаем такой ожидаемый для всей страны мир", – подчеркнул и.о. Председателя Службы генерал-майор Евгений Хмара.

В пресс-службе напомнили, что только за прошедшую неделю СБУ нанесла несколько ударов дальнобойными дронами по важным логистическим объектам врага, его военным предприятиям, складам и базам на временно оккупированных территориях и в глубине страны-агрессора.

В частности, бойцы Службы попали в химический завод "Метафракс Кемикалс", который находится в 1700 километрах от границы с Украиной, и в производственно-диспетчерскую станцию "Второво" во Владимирской области рф, а Центр спецопераций "Альфа" – поразил штаб российских эфэсбэшников на ВОТ.

Также во время открытия выставочного проекта Евгений Хмара обратил внимание, что исторический опыт является чрезвычайно ценным в современной войне, а украинским воинам стоит изучать уроки из прошлого.

"Важно строить мостики между людьми, которые веками отстаивали наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело. Служба безопасности Украины и другие Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти", – подчеркнул Евгений Хмара.

Глава СБУ поблагодарил организаторов мероприятия за сохранение исторического наследия. На выставке представлено более 200 артефактов, иллюстрирующих ход освободительной борьбы первой четверти ХХ века. Большинство из них – представлены в Украине впервые.

Экспозиция сформирована из экспонатов коллекции Военно-исторического музея и архива Украинской свободной академии наук в Канаде. Украинская эмиграция хранила их для того, чтобы передать стране после восстановления независимости.