Дальность поражения 2000 км: во Львове представили 12-метровый украинский подводный дрон Toloka. Фото
Во Львове 19 сентября на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 продемонстрировали 12-метровый подводный дрон TOLOKA. Представители разработчика заявили, что аппарат может преодолевать до 2000 км и нести до 5 тонн полезной нагрузки, что делает его потенциально значимым для операций в Черном море.
Магнолия-ТВ сообщает о показе модели TLK-1000 на стенде кластера Brave1, где инженеры также продемонстрировали меньшие версии семейства. Всего представили три версии аппарата TLK 1000 – от 4 до 12 м. Наиболее мощная версия, TLK-1000 теоретически сможет поражать цели в любой точке Черного моря, включая российские базы, например, в Новороссийске. Кроме ударных функций, дроны "Толока" могут использоваться для разведки и картографирования минных полей.
На мероприятии выступил заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко, который подчеркнул оперативность в ответе на технологические вызовы и отметил: "Мы оперативно реагируем на вызовы, порожденные инновациями противника. И чтобы не терять ни людей, ни территории нам нужно успевать за развитием технологий".
Реакция и история
Проект "Толока" впервые фигурировал в открытых источниках еще в 2023 году, OBOZ.UA писал об этом в мае. В последующие годы разработка получила несколько обновлений. На выставках и демонстрациях разработчики показывали различные прототипы и подчеркивали многоцелевое назначение аппаратов – от разведки до ударных действий.
В то же время часть заявлений по дальности и грузоподъемности требует дальнейшей верификации в полевых испытаниях, так как лабораторные показатели иногда отличаются от реальных условий.
Технические характеристики
По представленным данным, самая мощная версия TLK-1000 имеет заявленную дальность до 2000 км и может нести до 5 тонн полезной нагрузки; аппараты оснащены видео- и тепловизионными камерами, мачтой с антеннами для GPS-навигации и системой инерциальной навигации для подводного движения.
Разработчики также упоминают о 3D-сонаре, гидрофоне и элементах нейросетевого распознавания целей – все это призвано обеспечить автономность и возможность работы в условиях РЭБ.
Сравнительная таблица характеристик модификаций "Толока"
Версии аппарата
Инженеры показали три версии семейства TLK, диапазон длин от 4 до 12 метров; меньшие модели, как TLK-150, уже демонстрировались ранее и по словам разработчиков получили конструктивные улучшения.
Команда Brave1 говорит, что различные конфигурации делают систему гибкой – от разведки береговых зон до потенциальных ударных миссий вдали от баз.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для управления потенциалом разработчиков был создан инновационный военный кластер Brave1 – совместная инициатива нескольких министерств, Генштаба и Совета нацбезопасности и обороны. Тогда первый дрон Toloka TLK-150 стал одним из новых видов оружия, представленных во время официального запуска Brave1. Он представляет особый интерес с точки зрения военно-морского флота.
