Дальность поражения 2000 км: во Львове представили 12-метровый украинский подводный дрон Toloka. Фото

Во Львове 19 сентября на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 продемонстрировали 12-метровый подводный дрон TOLOKA. Представители разработчика заявили, что аппарат может преодолевать до 2000 км и нести до 5 тонн полезной нагрузки, что делает его потенциально значимым для операций в Черном море.

Магнолия-ТВ сообщает о показе модели TLK-1000 на стенде кластера Brave1, где инженеры также продемонстрировали меньшие версии семейства. Всего представили три версии аппарата TLK 1000 – от 4 до 12 м. Наиболее мощная версия, TLK-1000 теоретически сможет поражать цели в любой точке Черного моря, включая российские базы, например, в Новороссийске. Кроме ударных функций, дроны "Толока" могут использоваться для разведки и картографирования минных полей.

На мероприятии выступил заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко, который подчеркнул оперативность в ответе на технологические вызовы и отметил: "Мы оперативно реагируем на вызовы, порожденные инновациями противника. И чтобы не терять ни людей, ни территории нам нужно успевать за развитием технологий".

Реакция и история

Проект "Толока" впервые фигурировал в открытых источниках еще в 2023 году, OBOZ.UA писал об этом в мае. В последующие годы разработка получила несколько обновлений. На выставках и демонстрациях разработчики показывали различные прототипы и подчеркивали многоцелевое назначение аппаратов – от разведки до ударных действий.

В то же время часть заявлений по дальности и грузоподъемности требует дальнейшей верификации в полевых испытаниях, так как лабораторные показатели иногда отличаются от реальных условий.

Технические характеристики

По представленным данным, самая мощная версия TLK-1000 имеет заявленную дальность до 2000 км и может нести до 5 тонн полезной нагрузки; аппараты оснащены видео- и тепловизионными камерами, мачтой с антеннами для GPS-навигации и системой инерциальной навигации для подводного движения.

Разработчики также упоминают о 3D-сонаре, гидрофоне и элементах нейросетевого распознавания целей – все это призвано обеспечить автономность и возможность работы в условиях РЭБ.

Сравнительная таблица характеристик модификаций "Толока"

Характеристика TLK-150 TLK-400 TLK-1000 Длина 2,5 м 4-6 м 4-12 м (в зависимости от задачи) Дальность хода до 100 км до 1200 км до 2000 км Боевая нагрузка 20-50 кг взрывчатки до 500 кг взрывчатки до 5000 кг взрывчатки Двигатель Электрический, два гребных винта Не детализировано (вероятно электрический) Не детализировано (вероятно электрический, потенциально несколько двигателей для больших версий) Особенности Оснащен высокой мачтой с камерами и средствами связи. В обновленной версии (февраль 2025) электродвигатели перемещены из стабилизаторов в заднюю часть корпуса, а вертикальные и кормовые горизонтальные рули размещены у движителей, что изменило его вид на более "торпедоподобный". Демонстрировался только в презентации (по состоянию на февраль 2025) Демонстрировался только в презентации (по состоянию на февраль 2025).

Версии аппарата

Инженеры показали три версии семейства TLK, диапазон длин от 4 до 12 метров; меньшие модели, как TLK-150, уже демонстрировались ранее и по словам разработчиков получили конструктивные улучшения.

Команда Brave1 говорит, что различные конфигурации делают систему гибкой – от разведки береговых зон до потенциальных ударных миссий вдали от баз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для управления потенциалом разработчиков был создан инновационный военный кластер Brave1 – совместная инициатива нескольких министерств, Генштаба и Совета нацбезопасности и обороны. Тогда первый дрон Toloka TLK-150 стал одним из новых видов оружия, представленных во время официального запуска Brave1. Он представляет особый интерес с точки зрения военно-морского флота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!