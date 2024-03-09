Данилов: Германия пронизана российскими шпионами

Германия остается уязвимой к российскому влиянию. На территории государства продолжает действовать целая сеть российских шпионов, что чревато утечкой секретной информации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает The Times. Поэтому, по его словам, к российским пропагандистам попал разговор немецких офицеров, обсуждавших передачу ракет Taurus Украине. Также чиновник предположил, что этот "слив" не последний.

"Мы неоднократно предупреждали наших партнеров о шпионской сети россиян, очень активно действующих в Германии", – отметил Данилов.

Он пояснил, что действующие в Германии сегодня российские агенты являются потомками оперативников РФ времен Холодной войны, которые "рыскали" там еще с 1989 года, до падения Берлинской стены.

"Страна очень уязвима к российскому влиянию, и это связано с их прошлым наследием и сотрудничеством между немцами и россиянами до полномасштабной войны в Украине", – констатировал Данилов.

Напомним, в последние месяцы Бельгия выслала из страны десятки так называемых российских дипломатов. В правительстве заявили, что эти люди были "явными шпионами". Там отметили, что Кремль нападает на Брюссель и другими способами, включая кибератаки и дезинформационные кампании.

Еще в апреле 2023 года СМИ сообщали, что нигде в Европе у России нет такого количества оборудования спутниковой связи, которое используется для передачи конфиденциальной информации обратно в РФ, как на домах ее посольства в Бельгии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В октябре 2023 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что Швейцария стала центром большинства российских шпионов, находящихся в Европе. Эту страну "облюбовала" пятая часть из них.

– В Британии разоблачили группировки российских шпионов, собиравших информацию для Кремля. Подозрения выдвинули не менее шести человек.

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