Данилов: на следующей Ставке будут приняты оборонные решения для каждой области

Секретарь Совета национальной безопасности и защиты Украины Алексей Данилов сообщил, что для каждой области нашей страны будут приняты оборонные решения. Это сделают на следующем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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Об этом Данилов сказал в среду, 25 января, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Когда будут собирать Ставку, он не озвучил.

По словам секретаря СНБО, о мерах для каждой области объявят сразу после того, как состоится заседание.

Данилов отметил, что в последнее время немало людей в Украине решили, что наша страна уже почти победила в войне. Такие мысли и беззаботность очень опасны.

"Нам нужно готовиться, нам нужно очень внимательно следить за всеми событиями, которые происходят на территории наших городов. Более того, могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области, которая находится на территории нашей страны", – сказал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО говорил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Одним из признаков этого является реализация активной дезинформационной кампании, направленной на устрашение украинцев.

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