Данилов об атаках на Москву: не будем спрашивать ни у кого, как использовать свое оружие

Украина будет применять оружие, которое производится на его территории, для того чтобы уничтожать врага там, где считает нужным. И если агрессор думает, что война будет происходить только на нашей территории, он ошибается.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя удары беспилотников по территории России. Он подчеркнул, что Украина не будет оставлять в покое террористов.

"Мы не будем давать покоя этим террористам до тех пор, пока они не покинут территорию нашей страны. Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем необходимым - Москва, будь-то другие населенные пункты, или Санкт-Петербург. , – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться за победу и не будет спрашивать ни у кого разрешения уничтожать врага.

"На это мы разрешения ни у кого спрашивать не будем, это наше дело действовать так, как мы считаем необходимым. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, так не будет", – сказал Данилов. .

Секретарь СНБО также ответил на вопрос, почему для атак беспилотников был выбран бизнес-центр "Москва-сити", где расположены три российских министерства. Данилов отметил, что в этом есть определенный символизм.

"Вы знаете, это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас - "Москва-сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мерзость принимает решение убивать наших граждан, должно прекратить существование в том виде, в котором есть", – заявил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз.

В ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

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