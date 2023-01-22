Данилов: враг силен и коварен, у них есть ракеты и тонны военного железа, но РФ обречена

Россия – сильный и коварный враг, у нее до сих пор остаются смертоносные ракеты и тонны военного железа и, несмотря ни на что - она в чем-то учится на своих ошибках. Однако, несмотря на это, государство-агрессор обречено не только на поражение, но и на распад.

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За год полномасштабной войны Украина укрепилась, заручилась серьезной международной поддержкой, а украинская нация почувствовала вкус победы - поэтому не отступит на пути к свободе. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

За год полномасштабной войны в Украине окончательно сформировалась политическая нация – и украинцы не отступят, продолжая сопротивляться российской агрессии до победы, считает чиновник.

"Украина в феврале 2023 года – это совсем другая страна, чем та, которая была в феврале 2022 года. С нами беспрецедентная поддержка мира, единый Запад, многомиллиардная помощь и, самое главное, украинский дух свободолюбия и сформированная политическая нация, которая почувствовала вкус победы" , – написал Данилов.

Однако путь к победе предстоит долгий, кровавый, преисполненный испытаниями и страданиями. Ведь, несмотря на то, что украинские воины сильно потрепали российскую оккупационную армию, враг до сих пор остается сильным и опасным.

"Еще не пора расслабляться, впереди много испытаний, крови, смертей и тяжелого труда. Враг действительно силен и коварен, его недооценка смертельно опасна. У него еще есть большой ресурс – человеческая масса, но масса – не народ, который встал на защиту Родины и собственных семей. У него еще остались ракеты и тонны военного железа. Он умнеет, набирается опыта и учится на ошибках. Об этом нужно знать, помнить и учитывать", - отметил секретарь СНБО.

Впрочем, победа Украины и сокрушительное поражение России неизбежны. И главное, считает Данилов, не только выбросить врага с украинской земли, но и уничтожить Россию в ее нынешнем виде, чтобы она больше ни для кого и никогда не представляла угрозы.

"Также нужно помнить, что Россия обречена проиграть, историческая миссия Украины – добить химеру постимперского образования, навсегда уничтожить саму идею имперской России. После чего Россия должна стать обычным национальным государством, лишенным колоний – или фрагментироваться. Чтобы мир избавился от глобальной угрозы, Украина платит наивысшую цену из возможных – это наша жертва на алтарь свободы и демократии. Мы выстоим, потому что наша судьба – быть свободными!" – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов констатировал, что Россия по-прежнему не отказалась от своей главной цели: уничтожить Украину как историческое явление. В существовании Украины Москва видит угрозу существованию нынешней РФ. Именно поэтому Кремль отчаянно стремится нанести стратегическое поражение украинской армии – и сейчас готовится к новому масштабному наступлению.