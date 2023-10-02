Дания выделила $14 млн на боеприпасы для Украины: что будет закуплено

Дания выделила $14 млн на боеприпасы для Украины. Там заявили, что наша страна остро нуждается в специальных артиллерийских снарядах в борьбе с Россией.

Об этом говорится на сайте министерства обороны Дании. Средства будут выделены на совместную европейскую закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов.

"Украинцы по-прежнему находятся в ситуации, когда им остро не хватает артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то с этим сделать, и этим вкладом Дания – в сотрудничестве с рядом других стран ЕС – берет на себя ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов для их артиллерии. Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов и по-прежнему готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Известно, что закупки осуществляются под эгидой Европейского оборонного агентства, в которое Дания была принята 23 марта 2023 года.

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Данный проект рассчитан на 8 лет.

"Очень важно, чтобы помощь Украине основывалась на широком сотрудничестве между странами-союзниками, в том числе посредством совместных закупок. После отмены оборонной оговорки ЕС в прошлом году Дания получила возможность в полной мере участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в том числе в EDA. Это способствует не только помощи Украине, но и укреплению датской и европейской безопасности в долгосрочной перспективе", – добавил Поульсен.

Ожидается, что боеприпасы будут доставлены в 2024 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания планирует передать Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72. Бронетехника для ВСУ закупается Копенгагеном в сотрудничестве с другими странами.

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