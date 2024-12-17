'Давайте не будем закрывать все двери': Огрызко рассказал, чего можно ожидать от мирного плана Трампа по Украине. Видео

Дискуссия относительно того, будут ли европейские войска выполнять миротворческую миссию в Украине, является преждевременной. Так же не стоит полностью исключать возможность привлечения к этому войск США, так как они находятся в Европе.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Давайте не будем закрывать все двери", – призвал он, несмотря на то, что, по данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп в Париже заявил, что американская армия не будет принимать участие в упомянутой миссии.

"Ситуация может меняться и позиция так же может меняться. А в отношении европейских войск, ну это, по моему мнению, немножко преждевременная дискуссия. Сейчас вот 18-го, 19-го соберутся европейские лидеры, там будет и президент Украины Зеленский, для обсуждения этих всех вещей", – отметил дипломат.

По его словам, нужно обсуждать не форматы какой-либо потенциальной будущей военной миссии, а четко и ясно говорить о формате гарантий безопасности для Украины. Миссия может стать возможной только после завершения войны России против Украины или хотя бы ее горячей фазы.

"А как она завершится? Поэтому, я думаю, что перед тем, как обсуждать эти вещи, лидерам стран следовало бы все-таки подумать над ключевым вопросом, вопросом безопасности. Ведь именно от него зависит все то, что последует после этого. А как обеспечить эту безопасность?" – сказал Огрызко.

Он также отметил, что ответ на вопрос о том, как принудить РФ к переговорам лежит на поверхности. Для этого нужно поставить диктатора Владимира Путина в такие условия, когда он просто не сможет не сесть за стол переговоров.

"А что это значит? А это значит, что надо уничтожить все то, что находится в 500 километрах от украинской-российской границы, чтобы российская армия, которая пока находится в Украине, не имела возможности воевать. Вот, собственно, вопрос, который понятен всем, кроме некоторых наших, к сожалению, европейских и американских коллег. Они почему-то считают, что завоевание чужой территории – это становится нормой. Ну, если так, тогда мир вернется в 19 век", – заявил эксминистр.

Кроме того, он отметил, что в случае вероятных переговоров "лучшие предпосылки" должны создаваться не только для Украины, но и для США, Британии, Франции, Германии, НАТО, Европейского Союза.

"Именно такая должна быть, так сказать, делегация с этой демократической стороны. А с той стороны пусть Путин садится со своими друзьями, если он захочет. Вот так должен стоять вопрос, а не то, что мы вам пообещали когда-то и написали это, что мы у вас забираем ядерное оружие и забрали его. А теперь вы сами, пожалуйста, ведите переговоры с агрессором, который нарушил все свои обязательства и на вас напал. Ну, извините, это позиция далека просто даже не то, что справедливости, а даже порядочности", – считает Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп предлагает странам Европы ввести войска в Украину для защиты линии фронта после прекращения огня. Такое предложение он сделал во время встречи в Париже 7 декабря.

В то же время, по данным источников, развертывание в Украине для мониторинга соблюдения режима прекращения огня войск стран ЕС – прежде всего о Франции и Британии – должно происходить не под эгидой НАТО. Американские войска отправлять в Украину Трамп тоже не хочет.

Также появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы планирует вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза вопрос о возможности размещения в Украине миротворческой миссии. Идея может заключаться в размещении миротворцев на линии разграничения в случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

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