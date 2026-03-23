В России разработали механизм принудительного привлечения иностранцев к военной службе, избегая при этом прямой вербовки. Кремлевский режим искусственно создал условия, при которых пребывание в стране без российского паспорта становится практически невозможным.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины. Там отметили, что из-за колоссальных потерь в Украине, Москва стала принудительно привлекать мигрантов, находящихся в стране без гражданства.

Что происходит в России

Из-за того, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки официально не одобряют вербовку своих граждан в российскую армию, Минобороны РФ теперь предлагает им контракт, который автоматически открывает путь к гражданству. По данным МВД России, два года назад из России депортировали более 157 тыс. иностранцев-нарушителей миграционного законодательства, что на 45% больше, чем в 2023 году. В прошлом году же цифра упала до 72 тыс. человек. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объяснил такой разрыв"недостатком финансирования ведомственных инициатив".

Таким образом, как говорят в СВРУ, МВД России подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, существенно расширяющие основания для давления на иностранцев:

ответственность за "экстремизм ";

"; угрозы "общественной и информационной безопасности ";

"; нарушение "закона о чувствах верующих ";

"; принуждение к забастовкам;

злоупотребление свободой слова;

распространение "экстремистского контента" через "аудиовизуальные сервисы".

"Реальная цель механизма другая: заставить мигрантов, стремящихся нормализовать положение своих семей и избежать преследований, самостоятельно подписать контракт. Формально – никакого принуждения, никакой вербовки. Человек просто "выбирает" гражданство через службу в армии агрессора", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российская демографическая ситуация стремительно ухудшается из-за ускоренного старения общества. В частности, доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% (в 1990 году) до 40% в 2025-м.

Как сообщает OBOZ.UA, также в государстве-террористе стремительно обостряется кадровый кризис, который уже охватил силовые структуры, коммунальные службы и гражданскую экономику. Из-за войны против Украины официальный уровень безработицы в России составляет лишь 2,2%, тогда как открытых вакансий – около 1,7 миллиона.

