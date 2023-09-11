Действия ООН по зерновому соглашению поощряют РФ к продолжению войны, – Подоляк

Соглашение, предложенное России в ООН, свидетельствует, что в ООН не понимают масштабов войны, и поощряют РФ к ее продолжению. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Как известно, СМИ обнародовали информацию, согласно которой генсек ООН Антониу Гутерреш предложил России соглашение по четырем пунктам, чтобы Россия вернулась к "зерновому соглашению". Среди пунктов соглашения – возврат одного из банков в систему SWIFT, а также гарантии безопасности для российских кораблей.

Подоляк подтвердил, что эта информация соответствует действительности, и такое соглашение действительно существует – по крайней мере, на черновике.

"Это не слухи. Это, безусловно, был черновик, он говорит о том, что ООН действительно не понимает, что это за война, и к чему может привести такая позиция - которая точно поощряет Россию к продолжению войны, максимизации войны, к увеличению масштабов войны. Безусловно, ООН будет оправдываться. Но это выглядит крайне бестолково", - сказал советник ОП.

Как известно, 18 июля действие Зернового соглашения официально прекратилось: МИД России отозвало гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря. В свою очередь Украина заявила, что даже без России будет сделано все, чтобы открыть судоходство для всех видов грузов.

В свою очередь, турецкий геополитический аналитик Йорук Ишик заявил, что успешные военные операции продемонстрировали, что баланс сил между Россией и Украиной сильно изменился, и Киеву больше не нужно и не выгодно зерновое соглашение. По его словам, сам факт существования зерновой сделки подтверждает и признает тот факт, что Россия блокирует украинские порты. Но успешная передача оружия и его изобретательное использование Украиной изменили ситуацию: без соглашения из украинских портов уже вышли 4 корабля и успешно достигли Босфора без каких-либо договоренностей с россиянами.